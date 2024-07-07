هولندا تنهي مغامرة تركيا وتواجه إنجلترا في نصف نهائي أمم أوروبا

المصدر: البيان

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أنهى منتخب هولندا مغامرة نظيره التركي عندما حقق فوزاً صعباً بنتيجة 2-1، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على الملعب الأولمبي ببرلين، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة أمم أوروبا " يورو 2024، المقامة حالياً في ألمانيا.

بادر المنتخب التركي بالتسجيل عن طريق صامت أكايدن في الدقيقة "35"، محافظاً على تفوقه حتى الدقيقة "70"، حيث نجح ستيفان دي فري في إدارك التعادل لمنتخب هولندا، وبعدها بستة دقائق أحرز ميرت مولدر هدفاً في مرماه في الدقيقة "76"، ليمنح التقدم لمنتخب هولندا.

وأكمل المنتخب الهولندي بذلك عقد المربع الذهبي ليواجه إنجلترا في الدور نصف النهائي للبطولة، يوم الأربعاء المقبل بمدينة دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وكان المنتخب الإنجليزي تأهل بفوزه على سويسرا بنتيجة 3/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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