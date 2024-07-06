هولندا تُبقي على تشكيلتها وعودة شالهان أوغلو لصفوف تركيا

المصدر: وكالات

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اضطر فينشنزو مونتيلا مدرب تركيا لإجراء عدة تغييرات على تشكيلته أمام هولندا في دور الثمانية لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم السبت بعد إيقاف ثلاثة من لاعبيه وعودة هاكان شالهان أوغلو إلى التشكيلة الأساسية.

والثلاثي ميريه ديميرال وإسماعيل يوكسيك وأوركون كوكتشو، موقوف وسيشارك صالح أوزكان وصامت أكايدن ضمن التشكيلة إلى جانب القائد شالهان أوغلو.

وتمسك المدرب الهولندي رونالد كومان بالتشكيلة الأساسية التي تجاوزت رومانيا بسهولة في دور 16، مع ضم الجناح ستيفن برجفاين بعد اجتيازه اختبار اللياقة البدنية بعد إصابة تعرض لها في الركبة.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لهولندا وتركيا:

هولندا:

بارت فيربروخن ودينزل دمفريس وفيرجيل فان دايك (القائد) وستيفان دي فري ونيثن آكي وتيجاني ريندرز وييردي سكوتن وتشافي سيمونز وستيفن برجفاين وممفيس ديباي وكودي جاكبو.

تركيا:

ميرت جونوك وفاردي قاضي أوغلو وصامت أكايدن وعبد الكريم بارداكتشي وميرت مولدور وكان أيهان وهاكان شالهان أوغلو (القائد) وكينان يلدز وصالح أوزكان وباريش ألبير يلمز وأردا جولر.

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