إنجلترا تكرس عقدة سويسرا وتبلغ نصف نهائي أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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تأهلت إنجلترا إلى الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 بعدما تغلبت 5-3 على سويسرا بركلات الترجيح اليوم السبت في دور الثمانية إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

وتقدمت سويسرا بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 75 ثم تعادلت إنجلترا عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة 80، واستمر التعادل حتى النهاية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وسجل لإنجلترا من ركلات الترجيح كول بالمر وجود بلينجهام وبوكايو ساكا وإيفان توني وترينت ألكسندر أرنولد، ولم يهدر الفريق أي ركلة.

وعلى الجانب الآخر، سجل لسويسرا فابيان شير وشيردان شاكيري وزكي أمدوني بينما أهدر مانويل أكانجي (تصدى لها الحارس).

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