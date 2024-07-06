تشكيلة إنجلترا وسويسرا لمباراتهما في بطولة أوروبا 2024

المصدر: وكالات

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فيما يلي التشكيلة الأساسية لإنجلترا وسويسرا لمباراتهما اليوم السبت في دوسلدورف في دور الثمانية من بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة في ألمانيا.

إنجلترا:

جوردان بيكفورد وكايل ووكر وإيزري كونسا وجون ستونز وكيران تريبيير وديكلان رايس وكوبي ماينو وبوكايو ساكا وجود بلينجهام وفيل فودن وهاري كين (القائد).

سويسرا:

يان زومر وفابيان شير ومانويل أكانجي وريكاردو رودريجيز وفابيان ريدر ووريمو فرويلر وجرانيت تشاكا (القائد) وميشيل أبيشي وروبن فارجاس ودان ندوي وبريل إمبولو.

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