قمة كروية بين هولندا وتركيا اليوم في "يورو 2024".. الموعد والتشكيلة والقنوات الناقلة

المصدر: وكالات

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تختتم منافسات دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" مساء اليوم السبت بمواجهة نارية بين منتخبي هولندا وتركيا على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الفرنسي، كليمون توربان (42 عاما) صفارة بداية هذه المباراة المثيرة بين منتخبي هولندا وتركيا في تمام الساعة (22:00) بتوقيت غرينتش، الحادية عشر بتوقيت الإمارات على الملعب الأولمبي.

ويعد المنتخب التركي، أحد أبرز مفاجآت "يورو 2024" بتأهله إلى الدور ربع النهائي للبطولة، على حساب نظيره النمساوي.

وسيحاول منتخب هولندا تفادي المفاجأة التركية، وسط دعم آلاف الجماهير الأتراك المقيمين في ألمانيا.

وقال المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان، إنه لا يشعر بالقلق من الهيمنة المتوقعة لجماهير المنتخب التركي عندما يلتقيان اليوم السبت، في دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" على الملعب الأولمبي ببرلين.

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، يوم أمس الجمعة: "نعلم ما ينتظرنا. أعتقد أنه سيكون من الرائع اللعب في مثل هذه الأجواء. يجب أن نحتفظ بالكرة لكي يهدأوا".

ومن الممكن أن يشعر المنتخب التركي أنه يلعب على أرضه نظرا لوجود 200 ألف شخص من جذور تركية يعيشون في ألمانيا.

ويأمل منتخب تركيا بقيادة المدير الفني الإيطالي فينتشينزو مونتيلا (50 عاما) تجاوز عقدة التاريخ أمام كتيبة "الطواحين" البرتقالية في بطولة الارة العجوز، عندما يلتقيان للمرة الخامسة عشرة (ستة انتصارات لهولندا، أربعة تعادلات، وأربعة انتصارات لتركيا حتى الآن)، والأول من نوعه في بطولة كبرى (كأس العالم، وكأس الأمم الأوروبية). وشهدت المباراتان الأخيرتان بين هولندا وتركيا تسجيل 13 هدفا (بواقع 6.5 في المباراة الواحدة)، بعدما فازت تركيا (4-2) في مارس 2021، بينما انتصرت هولندا (6-1) في سبتمبر 2021، وكلاهما في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتأهلت هولندا في خمس من آخر سبع مباريات لها في الدور ربع النهائي في البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية)، على الرغم من أن واحدة من المرتين التي ودعت فيهما المنافسة كانت عندما خسرت بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في كأس العالم 2022، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب البرتقالي إلى ربع نهائي بطولة أوروبا منذ عام 2008، عندما خسر أمام روسيا (1-3).

ووصلت تركيا إلى الدور ربع النهائي لإحدى البطولات الكبرى (كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية) للمرة الرابعة، بعد يورو 2000، وكأس العالم 2002، ويورو 2008، ونجحت في بلوغ الدور نصف النهائي في البطولتين الأخيرتين، وفشلت فقط في ذلك خلال يورو 2000، بعد الخسارة أمام البرتغال بهدفين من دون رد.

كما تأهلت هولندا ثلاث مرات فقط من آخر تسع مواجهات في الأدوار الإقصائية في بطولة أوروبا.

وبعد الفوز على رومانيا (3-0) في دور الـ16 للنسخة الحالية، يتطلع المنتخب البرتقالي إلى الفوز بمباراتين بنظام خروج المغلوب في نسخة واحدة من النهائيات للمرة الثانية فقط، بعد عام 1988 عندما حصد باللقب.

أحرزت هولندا اللقب مرة يتيمة عام 1988، مع الثلاثي ماركو فان باستن، ورود غوليت، وفرانك ريكارد، لكن تشكيلة المدرب رونالد كومان، أحد أبطال 1988 أيضا في ألمانيا الغربية، لا تضم أسماء عالمية.

ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمنتخب الهولندي رونالد كومان (61 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة تركيا:

حراسة المرمى: فيربروجين

الدفاع: فيرجيل فان دايك- ناثان آكي- ستيفان دي فري

الوسط: تشافي سيمونز- تيجاني ريندرز- دينزل دومفريس- شوتين- بيرخواين

الهجوم: ممفيس ديباي- كودي خاكبو.

بينما سيواجه الإيطالي فيتشنزو مونتيلا (50 عاما) المدير الفني للمنتخب التركي، مشكلة كبيرة لتعويض غياب المدافع ميريح ديميرال، الذي تعرض لعقوبة الإيقاف، يوم أمس الجمعة، لمباراتين بسبب تحية سياسية "الذئاب المنفردة" أداها أمام النمسا، ومن المتوقع أن يبدأ بالتشكيلة التالية أمام هولندا:

حراسة المرمى: ميرت جونوك

خط الدفاع: فيردي - بركدجي - أكايدين - ميرت مولدور

الوسط: كان أيهان- إسماعيل يوكسيك- أوركون كوكو

الهجوم: أردا غولر- ألبير يلماز- كينان يلدز.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا وتركيا:

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث بطولة "يورو 2024" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستبث المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 4 Max.

ويمكن كذلك متابعة مباراة المنتخبين الهولندي والتركي في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024، على القنوات التالية حول العالم:

ERT 1

Sport TV1 Portugal

TF1 HD Suisse

TV4 Sweden

YLE TV 2

TV2 Sport 1 Norge

SuperSport Maximo 1

RUV Iceland

QazSport

TVP 1 HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

TVP Sport HD

SuperSport Premier League

SPOTV

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