فرنسا تواجه إسبانيا في نصف نهائي أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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تأهل المنتخب الفرنسي إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم المقامة حاليا في ألمانيا، وذلك عقب فوزه على نظيره البرتغالي 5/3 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

ولم ينجح كلا الفريقين في هز الشباك طوال 120 دقيقة من المباراة، ليتم حسمها عبر ضربات الترجيح.

وأهدر جواو فيليكس ركلة الترجيح الثالثة للبرتغال، فيما لم يتمكن ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال من التصدي لأي ركلة فرنسية، على عكس الصورة التي ظهر عليها أمام سلوفينيا عندما تصدى لثلاث ركلات ترجيح.

وكانت المباراة فقيرة المستوى، وتناوب لاعبو الفريقين على إهدار العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وابتسمت ضربات الترجيح للمنتخب الفرنسي بفوزه 5/3، ليبلغ الدور قبل النهائي.

وضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع نظيره الإسباني في الدور قبل النهائي، حيث تأهل الأخير بفوزه على ألمانيا 2/1 في المباراة التي أقيمت في وقت سابق من يوم الجمعة.

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