بفوز مثير على ألمانيا.. إسبانيا تتأهل لنصف نهائي يورو 2024

المصدر: وكالات

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بلغ المنتخب الإسباني الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على نظيره الألماني، منتخب البلد المضيف، 2/1 بعد الوقت الإضافي، اليوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية.

وسجل داني أولمو هدف التقدم للمنتخب الإسباني في الدقيقة 51، قبل أن يدرك فلوريان فريتز التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 89.

وبعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1/1، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين، حيث نجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 119 بالشوط الإضافي الثاني عن طريق ميكيل ميرينو.

وتعرض داني كارفخال مدافع المنتخب الإسباني للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الإضافي الثاني، بعد تدخله بقوة على جمال موسيالا لاعب المنتخب الألماني.

ونجح المنتخب الإسباني في تأكيد تفوقه في المواجهات المباشرة على المنتخب الألماني في البطولة الأوروبية، حيث حقق فوزه الثالث من أصل أربع مباريات تواجه فيها الفريقين، وسبق للمنتخب الإسباني الفوز على ألمانيا في أول لقاء في نسخة عام 1984 بنتيجة 1/صفر، قبل أن ينجح الفريق الألماني في الفوز 2/صفر في دور مجموعات نسخة عام 1988، فيما حقق المنتخب الإسباني الفوز في اللقاء الذي أقيم في نهائي نسخة عام 2008 بنتيجة 1/صفر.

ويلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مواجهة فرنسا والبرتغال والتي تقام في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

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