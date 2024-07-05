التشكيلة الرسمية لقمة إسبانيا وألمانيا في ربع نهائي يورو 2024

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يحتضن ملعب "إم إتش بي أرينا – MHPArena" بمدينة شتوتغارت الألمانية، اليوم الجمعة، اللقاء المرتقب بين إسبانيا وألمانيا، ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وأسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مهمة هذه المباراة الهامة بين إسبانيا وألمانيا لحكم الساحة الدولي الإنجليزي، أنتوني تايلور (45 عاما)، الذي سيطلق صفارة البداية في تمام الساعة (17:00) بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت الإمارات.

وسيبدأ المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي (63 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة "المانشافت":

23- أوناي سيمون

2- داني كارفاخال

3- روبين لو نورماند

14- إيميريك لابورت

24- مارك كوكوريلا

16- رودريغو هيرنانديز

8- فابيان رويز

19- لامين يامال

20- بيدرو غونزاليس لوبيز

17- نيكو ويليامز

7- ألفارو موراتا.

بينما اختار المدير الفني للمنتخب الألماني جوليان ناغيلسمان (36 عاما) التشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، لمواجهة نظيره الإسباني:

1- مانويل نوير

2- أنتونيو روديغر

3- دافيد راوم

4- جوناتان غلاو تاه

6- جوشوا كيميتش

7- كاي هافيرتز

8- توني كروس

10- جمال موسيالا

19- ليروا ساني

21- إلكاي غوندوغان

25- إمري جان.

وسيكون الفائز من مباراة إسبانيا وألمانيا على موعد في الدور قبل النهائي لـ"يورو 2024"، مع الفائز من مواجهة منتخبي البرتغال وفرنسا، التي ستجمعهما في وقت لاحق من مساء اليوم أيضا، على ملعب "فولكسبارك – Volksparkstadion" بمدينة هامبورغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز