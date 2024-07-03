شولتس يحضر مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإسباني في دور الثمانية بيورو 2024

المصدر: وكالات

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يحضر المستشار الألماني أولاف شولتس رابع مباريات المنتخب الألماني لكرة القدم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الإسباني بدور الثمانية.

وقالت كريستيان هوفمان، المتحدثة الرسمية باسم الحكومة اليوم الأربعاء إن شولتس سيكون حاضرا في المباراة التي ستقام بشتوتجارت.

وقالت هوفمان:" يتطلع المستشار لاستمرار هذا المهرجان الأوروبي، حيث يلتقي الناس سويا باحترام وتقدير".

وكان شولتس حاضرا عندما فاز المنتخب الألماني على نظيره المجري 2 / صفر، وعندما تعادل مع المنتخب السويسري 1/1 في دور المجموعات، وعاد للتواجد في المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على نظيره الدنماركي 2 / صفر في دور الـ16.

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