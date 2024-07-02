أوروبا 2024: وليامس يضيء الجناح الثاني لمنتخب إسبانيا

المصدر: أ ف ب

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صحيحٌ أن الجناح الإسباني المراهق لامين جمال يخطف الأنظار في كأس أوروبا لكرة القدم، إلا ان زميله على الجناح المقابل نيكو وليامس يثبت أيضاً جدارته مع المنتخب الذي يستعد لمواجهة ألمانيا المضيفة الخميس في ربع النهائي.

فرض لاعب أتلتيك بلباو البالغ 21 عاماً نفسه عنصراً رئيساً في تشكيلة بطلة أوروبا 2008 و2012، وسجّل هدفاً رائعاً خلال الفوز الصريح على جورجيا 4-1 الأحد في ثمن النهائي.

وصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية جمال ووليامس بـ"ثنائي الفيراري" على الجناحين، بعد أن ارهقا دفاع جورجيا التي خاضت أوّل مشاركة لها في البطولة القارية.

قال لاعب الوسط رودري الذي عادل في مرمى جورجيا بعد تمريرة من وليامس "هما قطعتان هامتان بالنسبة لنا. ينقلان الينا الشباب والبراءة".

وُلد وليامس قبل خمس سنوات ويوم واحد من جمال، ويلعب دور الصديق والملهم لابن السادسة عشرة في معسكر المنتخب الإسباني.

بعد عروضه الجميلة في ألمانيا، قد يحصل على عقد من أحد الأندية الكبرى، إذ أشارت تقارير صحافية إلى رغبة برشلونة بضمّه إلى صفوفه، شرط توصل الأخير إلى حلّ عقباته المالية.

وبحال انضمامه إلى تشكيلة المدرب الجديد الألماني هانزي فليك، سيلتقي مجدّداً بجمال الذي اصبح لاعباً أساسياً في الفريق الكاتالوني.

تعوّل إسبانيا، الباحثة عن الانفراد بالرقم القياسي الذي تتقاسمه مع ألمانيا بثلاثة القاب، على الموهبة والسرعة الرهيبة لكل من وليامس الذي يلعب شقيقه إينياكي مع منتخب غانا، وجمال المغربي الأصل.

ينضج وليامس بسرعة وقال ان أفضل مستوياته في البطولة الحالية، تحقق خلال الفوز على إيطاليا 1-0 في دور المجموعات، لكن هدفه الجميل أمام جورجيا رفع عدد المواجهات التي تألّق فيها.

ارهق لاعب الفريق الباسكي المدافع الإيطالي جوفاني دي لورنتسو، في مباراة أعلنت فيها إسبانيا عن نيتها المبكرة بالمنافسة على اللقب.

وفيما كانت جورجيا الاضعف على الورق أمام بطل العالم 2010، رغم فوزها على البرتغال 2-0 في ختام دور المجموعات، افتتحت التسجيل وتألق حارس مرماها المحترف مع فالنسيا الإسباني جورجي مامارداشيفيلي.

لكنه عجز عن ايقاف تسديدة وليامس الصاروخية في سقف المرمى التي منحت "لا روخا" التقدّم 3-1 في كولن، وذلك بعد تلاعبه بالدفاع على حافة المنطقة.

وبعد أن ادخلا الرعب في قلوب الدفاع الجورجي، احتفل الثنائي وليامس-جمال بالرقص أمام الجماهير.

- تحديات والعاب -

قال جمال مازحاً "سيكون نيكو وليامس مزعجاً نوعاً ما بعد المباراة. طلبت منه عدم المبالغة لأني سأسجّل في المباراة المقبلة".

تابع المباراة على المدرجات إينياكي، الشقيق الأكبر لنيكو الذي اعتنى به في طفولته عندما كان والده يعمل في إنجلترا ووالدته تقوم بوظائف متعدّدة في إسبانيا.

كتب إينياكي على منصة أكس "من الرائع أن تكون شقيقي".

شرح وليامس "كنت في غاية السعادة بعد تسجيل الهدف، خصوصاً لأجل والديّ، أصدقائي وشقيقي المتواجدين على المدرجات".

بعد المباراة، شوهد وليامس وجمال يلعبان لعبة حجر-ورق-مقص، في صراع على مشروب كانا يستحقانه بعد المباراة.

قال وليامس "لم يرغب باعطائي عبوة المياه، ونحن دائماً نلعب لعبة الحظ".

تابع "يتعيّن عليه أن يتحمّلني هذا الأسبوع، لأنه لم يسجّل، آمل أن يتمكن من اسكاتي في المباراة التالية".

أردف "نتحدّى بعض دوماً، ونعمل جيداً سوياً".

مواجهة ألمانيا المضيفة في ربع النهائي، ستشكّل التحدّي الأكبر للاعبي المدرب لويس دي لا فوينتي، وخصوصاً "ثنائي فيراري" الراغب بالتحليق أسرع.

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