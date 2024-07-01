الحارس بيكفورد يشيد بصمود تشكيلة إنجلترا لتخطي الصعاب في بطولة أوروبا

المصدر: رويترز

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خلال الثواني الأخيرة من فوز إنجلترا على سلوفاكيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 أمس الأحد، أمسك الحارس جوردان بيكفورد بالكرة ونظر إلى الجماهير الإنجليزية وهو يحتفل بحماس.

وهي لقطة من بيكفورد، ربما مثلت كل مشجع إنجليزي في هذه اللحظة.

وانتزعت إنجلترا الفوز في مباراة بدا أنها ستخسرها، عندما سجل جود بلينجهام هدفا بركلة خلفية في الدقيقة 95 وحسم هاري كين الفوز بضربة رأس في الشوط الإضافي الأول لتواجه سويسرا في دور الثمانية.

وأبلغ بيكفورد الصحفيين اليوم الاثنين "تنفست الصعداء وكانت لحظة عاطفية. كما تعلمون مدى شغفي. أرتدي هذا القميص بكل فخر وأعرف مدى أهمية ذلك بالنسبة لكل المشجعين الذين كانوا (في المدرجات) خلف المرمى وفي البلاد".

وجعلت إنجلترا الجماهير تشعر بحالة من الترقب للمباراة الرابعة تواليا، وغادر البعض المدرجات مبكرا قبل عودتهم مسرعين بعد سماع صيحات الاحتفال بالتعادل.

وقال بيكفورد إن المباراة كانت متقلبة.

وأضاف "علينا أن نظهر مرونة ومن الواضح أننا أدينا عملا رائعا. خضنا هذا الأمر سويا وخرجنا من هذا الموقف الصعب".

وحطم بيكفورد الرقم القياسي في عدد مرات الحفاظ على الشباك نظيفة بعد التعادل سلبيا مع سلوفينيا في دور المجموعات، ليحافظ على شباكه 11 مرة خلال 22 مباراة في البطولات الكبرى ليتخطى الرقم المسجل باسم بيتر شيلتون.

ومع خوضه 65 مباراة دولية، يعد أيضا قائدا مهما لفريق يضم مجموعة من اللاعبين ضمن تشكيلة إنجلترا في البطولة المقامة بألمانيا دون أي خبرة في البطولات الكبرى، وهو أيضا أحد أكثر الحراس أصحاب الصوت المرتفع لإعطاء التعليمات في المباريات.

وقال المدافع مارك جيهي، الذي يشارك لأول مرة في بطولة كبرى، ضاحكا "أود أن أقول إنني لست معتادا على جوردان (بيكفورد)، لقد كان الأمر بمثابة صدمة في البداية (بسبب) كثرة التعليمات.

"لكن في الواقع، عندما تنظر إلى الأمر تجده رائعا. إنه يتواصل معك باستمرار للتأكد من بقائك يقظا طوال المباراة".

وسيغيب جيهي عن مباراة سويسرا، التي تغلبت على إيطاليا حاملة اللقب 2-صفر يوم السبت، في دور الثمانية بسبب الإيقاف.

وقال بيكفورد "سنواجه منافسا قويا مجددا. كما قلنا في بداية البطولة كل مباراة صعبة. المستوى يستمر في الارتفاع وعلينا الصمود مجددا".

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