اليويفا يغرم ألمانيا بسبب "السيلفي" مع كريتسيانو رونالدو

المصدر: اب

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فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة على ألمانيا المشاركة في تنظيم بطولة أوروبا يورو 2024، بسبب إخفاقها في وقف ملتقطي الصور الشخصية من الوصول لأرض الملعب لالتقاط صور مع كريستيانو رونالدو خلال البطولة.

نشر اليويفا مجموعة من الأحكام التأديبية، اليوم الاثنين، شملت غرامتين قيمتهما 20 ألف يورو (21500 دولار) على الاتحاد الألماني لكرة القدم.

تتعلق التهم ب"النظام والأمن" خلال المباريات و"حماية منطقة اللعب" في مباريات البرتغال أمام جمهورية التشيك وتركيا.

واقتحم العديد من المشجعين أرض الملعب لالتقاط صور مع رونالدو أثناء وبعد المباريات.

وقف نجم البرتغال لالتقاط صورة واحدة مع صبي أثناء المباراة، لكن تنامى الإحباط بوضوح بسبب الإخفاقات الأمنية المتكررة خلال المباراة ضد تركيا.

أعلن اليويفا أنه سيراجع التواجد الأمني ويعززه في الملاعب.

بعد شجار محدود بين مشجعي جورجيا وتركيا في الاستاد قبل مباراتهما في درتموند، أعلن اليويفا عن غرامة بقيمة 30 ألف يورو (32200 دولار) على الاتحاد الجورجي لكرة القدم، وأخرى قيمتها 25 ألف يورو (26900 دولار) على تركيا.

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