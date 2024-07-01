اليويفا يحقق مع جود بيلينغهام لانتهاكه قواعد السلوك الراقي

المصدر: اب

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يخضع نجم إنجلترا جود بيلينغهام للتحقيق من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن إيماءة مسيئة محتملة قام بها أثناء فوز بلاده في بطولة أوروبا على سلوفاكيا.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الاثنين إنه عين مفتشا تأديبيا للنظر في "انتهاك محتمل للقواعد الأساسية للسلوك الراقي".

ركلة بيلينجهام العلوية قبل حوالي 80 ثانية من نهاية المباراة أنقذت إنجلترا من الخروج المهين في جولة خروج المغلوب الأولى.

في حال وجه اليويفا اتهامات لبيلينغهام في قضية تأديبية فإنه قد يواجه الإيقاف في مباراة ربع النهائي أمام سويسرا يوم السبت.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "المعلومات المتعلقة بهذا الأمر ستكون متاحة في الوقت المناسب".

توجه بيلينغهام إلى وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من يوم الأحد لينفي المزاعم بأنه قام بإشارة تجاه مقاعد البدلاء في سلوفاكيا.

كتب بيلينغهام على منصة إكس، المعروفة سابقًا باسم تويتر: "لفتة نكتة داخلية تجاه بعض الأصدقاء المقربين الذين كانوا في اللعبة. لا شيء سوى الاحترام للطريقة التي لعب بها منتخب سلوفاكيا الليلة".

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