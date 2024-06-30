الشرطة الألمانية تكشف تفاصيل صعود رجل إلى سقف ملعب دورتموند

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الشرطة الألمانية، إن الرجل الذي صعد إلى ملعب دورتموند خلال مواجة ألمانيا والدنمارك في دور الستة عشر بكأس أمم أوروبا لكرة القدم، أمس السبت، كان يرتدي قناعا و يحمل حقيبة ظهر كبيرة وأراد فقط التقاط الصور.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو يظهر رجلا يتم إلقاء القبض عليه تحت تهديد السلاح بعد مباراة الدنمارك.

وأعلن الضباط أن الرجل الذي ألقي القبض عليه يعيش في مدينة أوسنابروك، على بعد 120 كيلو متر من دورتموند.

وذكرت الشرطة في بيان لها، اليوم الأحد: "وفقا للنتائج الأولية للتحقيقات ، أراد الرجل البالغ من العمر 21 عاما التقاط الصور على سقف الملعب، مثلما فعل في أماكن أخرى في ألمانيا".

وأضاف البيان: "كان الرجل يحمل كاميرا ومعدات في حقيبة ظهر ضخمة لهذا الغرض ، ولم يكن هناك خطر على أي أشخاص آخرين في الملعب".

ولم تكشف الشرطة بعد عما إذا كان الرجل يحمل تذكرة أو هوية للدخول إلى الملعب، وعن السبب وراء صعوده إلى السقف والسبب وراء أرتداء القناع.

واضطر رجال الشرطة للتدخل من أجل التعامل مع رجل صعد إلى سقف ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند، والذي استضاف المباراة التي فاز فيها منتخب ألمانيا على نظيره الدنماركي 2 /صفر مساء السبت في دور الستة عشر لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

ونجح رجال الشرطة في الإمساك برجل يبلغ من العمر 21 عاما بعد توجهه صوب سقف الملعب.

وأضاءت طائرة مروحية سقف الملعب لتسهيل مهمة الإمساك بالمشجع، بحسب بيان الشرطة الالمانية.

وأوضحت الشرطة أن الرجل من مدينة اوسنابروك شمال غرب ألمانيا

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز