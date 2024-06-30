صحفي يغضب سباليتي بعد مقارنة إيطاليا بسيارة فيات وسويسرا بسيارة فيراري

المصدر: د ب ا

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تفاعل لوتشيانو سباليتي المدير الفني لمنتخب إيطاليا بغضب مع أحد الصحفيين عقب خروج الأزوري حامل اللقب، من كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بالخسارة بهدفين دون رد أمام سويسرا مساء السبت في دور الستة عشر.

وتوجه صحفي سويسري بسؤال إلى سباليتي عما إذا كان منتخب إيطاليا بمثابة سيارة باندا من انتاج فيات ومنتخب سويسرا سيارة فيراري.

وقال سباليتي /65 عاما/ "عليك أن تتقبل أي شيء، حتى التلميحات من النوعية السيئة مثل ذوقك، من الواضح أنك شخص ذو قدر كبير من السخرية".

وسأل سباليتي ومسؤوله الصحفي أكثر من مرة عن أسم الصحفي والصحيفة المنستب لها.

وأضاف سباليتي "كنتم أفضل منا وتستحقون الفوز، سنحاول أن نؤدي بشكل أفضل المرةالقادمة".

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