مدرب سويسرا يرفض الإفراط في التفاؤل بعد الفوز على إيطاليا

المصدر: د ب ا

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رفض منتخب سويسرا اعتباره من بين المرشحين للفوز بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا بعد فوزه المفاجئ على نظيره الإيطالي حامل اللقب بهدفين دون رد في دور الستة عشر السبت.

ويعتبر منتخب سويسرا الآن الحصان الأسود المرشح للفوز بلقب البطولة القارية، وهو الوصف الذي كان يلازم منتخب النمسا حتى الأمس بفضل نتائجه المذهلة في البطولة.

وقال مورات ياكين مدرب منتخب سويسرا "الكثير قد يحدث، مباراة واحدة قد تكون حاسمة، بالطبع نحن أقوياء لكن علينا تثبيت أقدامنا على الأرض".

وأضاف "نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة، لا يهم من نواجه، نركز على أنفسنا، لا نريد أن نتعرض للتشتيت من خلال خصومنا"، في إشارة إلى مواجهة الفائز من مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الثمانية.

من جانبه قال روبن فارجاس الذي سجل هدفا ونال جائزة رجل المباراة "غالبا ما نظهر قدرتنا على الفوز أمام أفضل الفرق".

وأضاف "سواء نلنا الإشادة أم لا، الأمر لا يزعجنا لأننا نركز على أنفسنا".

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