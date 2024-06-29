أوروبا 2024: سانيول يستمتع بقيادة جورجيا في مشوارها الرائع

المصدر: أ ف ب

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اعتبر ويلي سانيول مساهمته في تأهل جورجيا للمرّة الأولى في تاريخها إلى نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في ألمانيا، احد أفضل الإنجازات في مسيرته الكروية الرائعة، لكن المدرّب الفرنسي ذهب إلى أبعد من ذلك بقيادة المنتخب المتواضع إلى ثمن النهائي وملاقاة إسبانيا الأحد.

وتحتل الدولة الواقعة في منطقة القوقاز والبالغ عدد سكانها 3.7 مليون نسمة، المركز 74 في التصنيف العالمي ولم تشارك في أي بطولة كبرى منذ استقلالها عن الاتحاد السوفياتي عام 1991.

واعترف سانيول بعد فوز جورجيا على البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو 2-0 الأربعاء في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة السادسة وبلوغها ثمن النهائي "اعتقدت أننا وصلنا إلى الحد الأقصى من خلال التأهل في مارس الماضي".

واضاف ابن السابعة والأربعين "التواجد هنا كان بالفعل تحديًا كبيرًا. ربما كنا نحلم بالتأهل إلى ثمن النهائي دون أن نعتقد أن ذلك ممكن أن يتحقق".

وصلت جورجيا إلى كأس أوروبا بطريقة متعرّجة إلى حد ما، حيث احتلت المركز الرابع في مجموعتها في التصفيات خلف إسبانيا واسكتلندا والنروج.

ومع ذلك، فإن أدائها المثير للإعجاب في مسابقة دوري الأمم الأوروبية منحها فرصة أخرى للمنافسة على بطاقتها في العرس القاري، حيث تغلّبت على لوكسمبورغ في نصف نهائي المسار الثالث ثم اليونان في النهائي بركلات الترجيح.

وقال سانيول لصحيفة ليكيب الفرنسية "من ناحية المشاعر، التأهل الى كأس أوروبا يعني بالنسبة لي القدر نفسه عندما فزت بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ (الألماني). أعتبره لقباً. إنه لقبي الأول كمدرّب".

وجاء نجاح جورجيا على أرض الملعب، حيث يقودها جناح نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات سياسية.

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