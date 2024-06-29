«يورو 2024».. زحف جماهيري مليوني

المصدر: دبي - علي شدهان

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شهدت مباريات دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بنسختها الـ17 المتواصلة حالياً في ألمانيا، حضوراً جماهيرياً «مليونياً» بتجاوز إجمالي الحضور الجماهيري حاجز المليون متفرج في ختام مباريات دور المجموعات، وبالتحديد «1،884،924» متفرجاً.

وأقيمت في دور مجموعات «يورو 2024» ما مجموعه 36 مباراة للمجموعات الـ6، والتي ضمت كل منها 4 منتخبات، وفي 3 جولات، وبواقع 12 مباراة في كل جولة.

وبلغ الحضور الجماهيري في دور المجموعات من «يورو 2024»، ما مجموعه «1.884.924» متفرجاً، موزعاً على «304124» متفرجاً في المجموعة الأولى عبر مباريات ألمانيا واسكتلندا 65052 متفرجاً، والمجر وسويسرا 41676 متفرجاً، وألمانيا والمجر 54000، واسكتلندا وسويسرا بـ 42711، وسويسرا وألمانيا بـ 46685، واسكتلندا والمجر بـ 54000 متفرج.

وشهد مباريات المجموعة الثانية ما مجموعه «310576» متفرجاً من خلال مباريات إسبانيا وكرواتيا 68844 متفرجاً، وإيطاليا وألبانيا 60512 متفرجاً، وكرواتيا وألبانيا 46784 متفرجاً، وإسبانيا وإيطاليا 49528 متفرجاً، وألبانيا وإسبانيا 46586 متفرجاً، وكرواتيا وإيطاليا 38322 متفرجاً .

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري في المجموعة الثالثة 317982 متفرجاً، موزعاً على مباريات سلوفينيا والدنمارك 54000 متفرج، وصربيا وإنجلترا 48953 متفرجاً، وسلوفينيا وصربيا 63028 متفرجاً، والدنمارك وإنجلترا 46177 متفرجاً، وإنجلترا وسلوفينيا 41536 متفرجاً، والدنمارك وصربيا 64288 متفرجاً.

وفي المجموعة الرابعة، وصل إجمالي الحضور الجماهيري إلى 357619 متفرجاً من خلال مباريات بولندا وهولندا 48117 متفرجاً، والنمسا وفرنسا 46425 متفرجاً، وبولندا والنمسا 69455 متفرجاً، وهولندا وفرنسا 38531 متفرجاً، هولندا والنمسا 68363 متفرجاً، وفرنسا وبولندا 59728 متفرجاً.

ووصل إجمالي الحضور الجماهيري في المجموعة الخامسة إلى «292250» متفرجاً عبر مباريات رومانيا وأوكرانيا بـ 61591 متفرجاً، وبلجيكا وسلوفاكيا 45181 متفرجاً، وسلوفاكيا وأوكرانيا 43910 متفرجين، وبلجيكا ورومانيا 42535 متفرجاً، وسلوفاكيا ورومانيا 45033 متفرجاً، أوكرانيا وبلجيكا 54000 متفرج.

وحظيت المجموعة السادسة بحضور جماهيري بلغ «302373» متفرجاً، موزعاً على مباريات تركيا وجورجيا بـ 59127 متفرجاً، والبرتغال والتشيك 38421 متفرجاً، وجورجيا والتشيك 46524 متفرجاً، وتركيا والبرتغال 61047 متفرجاً، وجورجيا والبرتغال 49616 متفرجاً، والتشيك وتركيا 47683 متفرجاً.

دراسة ألمانية

ورغم إقامة «يورو 2024» بضيافة ألمانيا، إلا أن اللافت في الأمر هو ما توصلت إليه دراسة أجرتها جامعة هوفنهايم الألمانية، من أن %70 من جماهير كرة القدم في ألمانيا يفضلون متابعة مباريات بطولة أمم أوروبا في المنازل وليس من على مدرجات الملاعب، كما هو متوقع مسبقاً، ما يشير إلى أن النسبة الأكبر من الزحف الجماهيري «المليوني»، تعود إلى جماهير المنتخبات الأوروبية الأخرى المشاركة في «يورو 2024».

ولم تتوقف الدراسة الألمانية عند حد هذه الصدمة، بل أشارت إلى أن المشاهدة في الأماكن العامة لا تحظى بقبول عدد كبير من الجماهير الألمانية، وهذا مؤشر آخر يخالف ما كان متوقعاً قبل انطلاق البطولة. وأرجعت الدراسة المؤشر الثاني في عدم حضور الألمان إلى ملاعب «يورو 2024» بشكل كاف، إلى الخوف من التهديدات بالعنف، والزحام في المواصلات، ووجود أعداد كبيرة من الناس لديهم الرغبة في حضور المباريات من جنسيات أخرى، وارتفاع أسعار تذاكر المباريات، وعدم فاعلية الحصول على تلك التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بـ«يورو 2024» في ألمانيا.

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