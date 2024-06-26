«يورو 2024».. حضور مبكر لـ«الهدف الأسرع»

المصدر: دبي - علي شدهان

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تشهد النسخة 17 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» المتواصلة حالياً في ألمانيا، منذ 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، حضوراً مبكراً مميزاً لما يعرف بـ«الهدف الأسرع»، وهو ذلك الهدف، الذي يتم تسجيله بعد مرور ثوان أو أقل من دقيقتين من زمن المباراة، وذلك بعد إقامة 32 مباراة من دور المجموعات للبطولة.

وكثيراً ما يصنع «الهدف الأسرع» نوعاً من الارتياح لدى اللاعبين والمدربين، ويرفع مستوى الحماس عند الجماهير من على المدرجات، خصوصاً في البطولات الكبرى من وزن وقيمة «اليورو».

ورغم أن «الهدف الأسرع» يتم تسجيله في الثواني أو الدقيقة الأولى من زمن المباراة، إلا أنه قد «يصمد» إلى نهاية المباراة، ليشكل عنصر حسم وترجيحاً لصاحبه حتى تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة بإطلاق صفارة نهايتها من قبل الحكم.

32 مباراة

وبعد إقامة 32 مباراة من دور مجموعات «يورو 2024» تم تسجيل هدفين من فئة «الهدف الأسرع»، الأول بإمضاء الألباني نديم بايرامي، بعد مرور 23 ثانية فقط من زمن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الإيطالي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ليكون «الهدف الأسرع» في كل تاريخ «اليورو» منذ انطلاقتها في العام 1960، فيما سجل «الهدف الأسرع» الثاني في النسخة 17 من «يورو 2024» عبر البلجيكي يوري يليمانس بعد مرور دقيقة و14 ثانية من زمن مباراة منتخب بلاده مع رومانيا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة، ليكسر الألباني بايرامي الرقم الزمني المسجل في مجال «الهدف الأسرع» في «اليورو» باسم الروسي ديمتري كيريتشينكو، بعد مرور دقيقة واحدة و7 ثوان من زمن مباراة منتخب بلاده أمام نظيره اليوناني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نسخة «يورو 2004» في البرتغال.

نسخة 2016

وفي نسخة «يورو 2016» في فرنسا تم تسجيل هدفين من فئة «الهدف الأسرع»، الأول بإمضاء البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد مرور دقيقة و40 ثانية من زمن مباراة منتخب بلاده مع البرتغال، والثاني عبر الأيرلندي روبي برادي لصالح منتخب بلاده، بعد مرور دقيقتين من زمن مباراته أمام فرنسا، فيما تم تسجيل «الهدف الأسرع» في «يورو 2012»، عبر التشيكي بيتر جيراسيك بعد مرور دقيقتين و14 ثانية من زمن مباراة منتخب بلاده أمام اليونان، بينما شهدت نسخة «يورو 2004» تسجيل الإنجليزي مايكل أوين «الهدف الأسرع» بعد دقيقتين و25 ثانية من زمن مباراة منتخب بلاده مع البرتغال.

وشهدت نسخة «يورو 2020» تسجيل 3 أهداف من فئة «الهدف الأسرع»، الأول عبر الإنجليزي لوك شو، بعد مضي دقيقة واحدة و56 ثانية من زمن مباراة منتخب بلاده أمام إيطاليا، والثاني بإمضاء الدنماركي يوسف بولسن بعد مرور دقيقة و39 ثانية من زمن مباراة منتخب بلاده مع بلجيكا، والثالث عن طريق السويدي إميل فورسبرغ، بعد مرور دقيقة واحدة و22 ثانية من زمن مباراة منتخب بلاده أمام بولندا.

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