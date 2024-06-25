المجري فارغا يتخطى مرحلة الخطر

المصدر: شتوتغارت - أ ف ب

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تخطى المهاجم المجري بارناباش فارغا مرحلة الخطر بعدما تعرض لكسر في الوجه سيتطلب إجراء جراحة، وذلك عقب اصطدام عنيف خلال الفوز أول من أمس على اسكتلندا 1 - 0 ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى لكأس أوروبا 2024 ألمانيا.

ونقل فارغا خارج الملعب على حمالة بعد السقطة العنيفة عقب تنفيذ ركلة حرة في الدقيقة 68، وسقط فارغا بعنف على مؤخرة رقبته وتدخل زملاؤه لمساعدته فشكلوا دائرة حوله وبسطوا ملاءة بنية اللون بعدما بدا غير قادر على التحرك، وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه وإجلائه وسط تصفيق الجماهير واللاعبين.

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