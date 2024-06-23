تعزيز الأمن على أطراف الملاعب خلال مباريات اليورو بعد ملاحقة ملتقطي الصور الشخصية لرونالدو

المصدر: أ ب

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يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تشديد الإجراءات الأمنية على جانب الملعب لمنع المشجعين من الوصول إلى اللاعبين في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024″ بعد أن بلغت المشكلة ذروتها عندما حاول 6 مشجعين على الأقل التقاط صور شخصية مع كريستيانو رونالدو.

قال الاتحاد اليوم الأحد: "سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية " في الملاعب العشر في ألمانيا، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين يواجهون المحاكمة الجنائية.

أضاف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن: "أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقا لقواعد الاستاد، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول كافة المباريات، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".

دخل 4 مشجعين يلاحقون رونالدو المعلب يوم السبت أثناء المباراة التي فاز فيها منتخب البرتغال على تركيا 3-0، وحاول كثيرون أخرون الوصول له بعد انتهاء المباراة في دورتموند.

على الرغم من أن مقتحمي الملعب كانوا يريدون فقط على ما يبدو التقاط صور شخصية إلا أن الخطة الأمنية للبطولة تهدف أيضا لحماية اللاعبين من الأذى.

شهدت العديد من مباريات يورو2024 وصول مشجعين لأرض الملعب، بما في ذلك مشجع يحمل كاميرا اقترب من النجم البلجيكي كيفن دي بروين في مباراة ضد سلوفاكيا في فرانكفورت.

يبدو أن العرض المالي المقدم من أحد مقدمي البرامج على يوتيوب هو السبب في العديد من حالات اقتحام الملاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي نظمه الاتحاد الأوروبي قبل3 أسابيع في لندن.

بعد تنظيم مباراتين يوم الأحد في يورو 2024، ستكون البطولة تجاوزت نقطة المنتصف باكتمال 26 مباراة من بين 51 مباراة مقررة.

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