تعادل هولندا وفرنسا السلبي ينهي رقم أمم أوروبا القياسي

المصدر: وكالات

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شهدت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" المقامة حاليا بألمانيا، انتهاء الرقم القياسي الخاص بعدد المباريات المتتالية التي لم تشهد تعادلا سلبيا في بطولات اليورو.

وتعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الفرنسي سلبيا في المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة.

وقبل مباراة الأمس كانت بطولة الأمم الأوروبية شهدت تسجيل أهداف في 50 مباراة متتالية للمرة الأولى في التاريخ.

وكانت آخر مباراة انتهت بالتعادل السلبي في بطولة أمم أوروبا هي مباراة إنجلترا واسكتلندا التي أقيمت يوم 18 يونيو 2021 بدور المجموعات بالبطولة.

يذكر أن هولندا وفرنسا اقتربا من التأهل لدور الـ16 بالبطولة حيث رفعا رصيدهما إلى أربع نقاط.

ويتواجد المنتخب الهولندي على القمة بفارق الأهداف أمام المنتخب الفرنسي، والمنتخب النمساوي في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، في حين يقبع المنتخب البولندي في المركز الأخير بلا رصيد وودع منافسات البطولة رسميا قبل مباراة الجولة الأخيرة.

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