«يورو» و«كوبا أمريكا» 2024.. متعة «حائرة» في 3 قارات

المصدر: دبي - علي شدهان

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ليس هناك عاشق أو متذوق أو ناقد في عالم كرة القدم، إلا وينتظر بفارغ الصبر لحظة الاستمتاع بفنون وجماليات وإبهار مباريات أمم أوروبا وكوبا أمريكا، كيف لا وهما معاً الحدث الأبرز بعد كأس العالم، بل إن «كوبا أمريكا» تعد الأسبق والأقدم من حيث النشأة والظهور حتى من المونديال نفسه، إلا أن تلكم المتعة، قد بدت ومنذ الوهلة الأولى «حائرة» في 3 قارات، أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، بفعل إقامة البطولتين في توقيت واحد، ما رسم الكثير من علامات الاستفهام، وأطلق سيلاً من التساؤلات عن «أسرار» ذلك التزامن في التوقيت!

وانطلقت مباريات النسخة 17 من «يورو 2024» في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، فيما تجري مباريات النسخة 48 من «كوبا أمريكا 2024» في أمريكا في الفترة من 21 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل.

صفوة المنتخبات

وتشارك في «يورو 2024»، صفوة منتخبات «القارة العجوز»، والبالغ عددها 24 منتخباً، تم توزيعها إلى 6 مجموعات، وبواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، فيما تشارك في «كوبا أمريكا 2024»، ما مجموعه 16 منتخباً، 10 منها تمثل قارة أمريكا الجنوبية، و6 من قارة أمريكا الشمالية، تم توزيعها إلى 4 مجموعات، وبواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وتزخر التشكيلات الرسمية للمنتخبات المشاركة في «يورو وكوبا أمريكا 2024»، بأسماء نجوم كبار من اللاعبين، أشهرهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهما معا يستحوذان على غالبية أعداد الجماهير والنقاد من مختلف قارات العالم، إلا أن تزامن توقيت إقامة البطولتين، يحول دون الاستمتاع بجماليات أداء النجمين الشهيرين.

وأسهم التوقيت المتزامن للبطولتين في تشتيت انتباه وتركيز عشاق كرة القدم في مختلف أرجاء الكرة الأرضية، وليس في القارات الثلاث المعنية جغرافياً بالبطولتين، إلى حد الحيرة، التي أفقدت جماهير ونقاد الساحرة المستديرة، متعة مشاهدة مباراة أو أكثر يلعب فيها أشهر نجوم كرة القدم على الإطلاق.

جدولة المونديال

ومع الأهمية القصوى لتأثيرات التسويق والرعاية والحقوق الحصرية في فرض التوقيت المتزامن على بطولتي «يورو وكوبا أمريكا 2024»، إلا أن تصفيات «مونديال 2026»، قد فرضت تأثيرها على مسار «جدولة» أمم أوروبا وكوبا أمريكا بشكل واضح، وأظهرت نوعاً من الافتقار إلى قدر أكبر من التنسيق المطلوب بين الاتحادات الثلاثة المعنية بالبطولات الثلاث، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي «يويفا»، واتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول».

ويعود انطلاق أول نسخة من «كوبا أمريكا» إلى العام 1916، ما جعلها أقدم بطولة في تاريخ كرة القدم العالمية، أي قبل إقامة أول نسخة من كأس العالم في العام 1930، بـ 14 عاماً، ليكون المونديال ثاني أقدم البطولات، فيما انطلقت أول نسخة من بطولة أمم أوروبا «يورو»، في العام 1960، لتكون ثالث أقدم بطولات الساحرة المستديرة.

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