مبابي على مقاعد البدلاء أمام هولندا في أمم أوروبا

المصدر: أ ف ب

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يجلس قائد ومهاجم منتخب فرنسا كيليان مبابي على مقاعد البدلاء خلال الموقعة المنتظرة أمام هولندا "الجمعة" في لايبزيغ ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس أوروبا، وذلك بعد أربعة ايام من تعرضه لكسر في انفه في الفوز على النمسا 1-0 افتتاحا.

وتدرب مبابي بقناع مستوحى من ألوان العلم الفرنسي الخميس، لكن المدرب ديدييه ديشان قرر بعدم المخاطرة باشراكه منذ البداية. وسيضمن فوز أي من المنتخبين مقعده في دور ثمن النهائي.

وكانت هناك مخاوف في البداية بشأن امكانية مشاركة المهاجم المستقبلي لريال مدريد الاسباني الذي انتقل إلى صفوفه أخيراً قادماً من باريس سان جرمان، في المباراتين المتبقيتين في البطولة بعدما سالت الدماء من انفه جراء اصطدامه بكتف المدافع النمسوي كيفن دانسو.

ولم يحتج المهاجم البالغ 25 عاماً إلى عملية جراحية، حيث يسعى لافتتاح رصيده التهديفي في البطولة القارية، بعدما سجل 12 هدفاً في نسختين لكأس العالم (روسيا 2018 وقطر 2022)، من دون أن يجد الشباك في خمس مباريات في كأس أوروبا.

واجرى ديشان تغييراً واحداً لمنتخب فرنسا باعادة أوريليان تشواميني إلى خط الوسط، علما انه كان يعاني من إصابة في قدمه اليسرى منذ قرابة الشهر وتعود مشاركته الاخيرة إلى 8 مايو.

وبدوره، أجرى المدرب رونالد كومان تغييرا واحدا فقط على تشكيلة هولندا الفائزة على بولندا 2-1 افتتاحا، فزجّ بمهاجم باير ليفركوزن الألماني ييريمي فريمبونغ بدلا من لاعب وسط أيندهوفن جوي فيرمان لزيادة الخطورة الهجومية.

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