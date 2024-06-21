يورو 2024: بلجيكا المصدومة تتطلع إلى عودة للمسار الصحيح من بوابة رومانيا

المصدر: أ ب

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يواجه منتخب بلجيكا نظيره الروماني، يوم السبت، بعد تعرضه لأكبر صدمة في منافسات بطولة أمم أوروبا ( يورو 2024) حتى الآن عندما خسر مباراته الافتتاحية في المجموعة الخامسة أمام سلوفاكيا.

الفريق المصنف رقم 3 عالميا خسر بنتيجة 1-0 في المباراة السابقة لينهي سلسلة من 14 فوزا سبقت البطولة.

رومانيا فازت على أوكرانيا 3-0 في مباراتها الافتتاحية لتتصدر المجموعة.

ضربة بداية المباراة الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت غرينتش) السبت في كولونيا.

- رومانيا تتأهل مباشرة إلى دور الـ16 حال فوزها على بلجيكا. ومن المرجح أيضا أن يؤدي التعادل إلى تأهلها، إذ لم يفشل أي فريق في الوصول إلى مراحل خروج المغلوب في اليورو برصيد أربع نقاط.

- هزيمة بلجيكا المفاجئة أعادت على الأرجح ذكريات سيئة عن مونديال 2022 عندما خرجت من دور المجموعات في قطر، على الرغم من خوضها البطولة وهي المصنفة رقم 2 عالميا.

- فوز رومانيا على أوكرانيا كان الأول لها في اليورو منذ 24 عاما.

- روميلو لوكاكو كان أفضل هدافي التصفيات المؤهلة إلى اليورو برصيد 14 هدفا، متقدما على كريستيانو رونالدو (10) وكيليان مبابي (9) وهاري كين (8). غير أنه شهد مباراة محبطة ضد سلوفاكيا عندما تم إلغاء هدفين بواسطة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

- نيكولاي ستانسيو كان مميزا في فوز رومانيا على أوكرانيا وسجل أحد أهداف البطولة بتسديدة بعيدة المدى. كما كاد أن يسجل مباشرة من ركلة ركنية اصطدمت بالعارضة.

- لوكاكو هو الهداف التاريخي لبلجيكا برصيد 85 هدفا. سجلت أهدافه الـ14 في التصفيات رقما قياسيا جديدا لبطولة أمم أوروبا.

- فوز رومانيا 3-0 على أوكرانيا كان الأكبر لها على الإطلاق في اليورو.

- الخسارة أمام سلوفاكيا كانت الهزيمة الأولى لبلجيكا تحت قيادة المدرب الألماني - الإيطالي دومينيكو تيديسكو الذي تولى المسؤولية بعد بطولة كأس العالم الأخيرة وفاز في 10 من مبارياته الـ15.

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