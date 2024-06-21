يورو 2024: البرتغال بقيادة رونالدو وتركيا المنتشية تسعيان إلى فوز ثان تواليا بدور المجموعات

المصدر: أ ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقود النجم كريستيانو رونالدو البرتغال لمواجهة تركيا في مباراتهما الثانية بدور المجموعات ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) يوم السبت.

افتتح المنتخبان مواجهاتهما في المجموعة السادسة بالفوز، حيث فازت البرتغال على تشيكيا (جمهورية التشيك) 2-1، وفازت تركيا على جورجيا 3-1.

ضربة بداية المباراة الساعة 6 مساء السبت بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت غرينتش) في دورتموند.

- خسر رونالدو البالغ من العمر 39 عاما مكانه في تشكيلة منتخب البرتغال خلال كأس العالم 2022، لكن يبدو أنه يضمن أن يكون أساسيا، كما كان دائما تحت قيادة المدرب روبرتو مارتينيز، الذي تولى منصبه بعد مونديال قطر. رونالدو هو قائد منتخب البرتغال ولعب المباراة كاملة ضد تشيكيا، رغم أنه لم يسجل.

- فازت البرتغال على تشيكيا التي التزمت بالدفاع خلال المباراة الافتتاحية للمنتخبين والتي أقيمت في لايبزيغ. من غير المرجح أن تفعل تركيا ذلك، نظرا لقوتها الهجومية. لذا، يتوقع أن يكون لدى رونالدو ورفاقه مساحة أكبر للتقدم.

- أردا غولر هو الشخص الذي لفت الأنظار في منتخب تركيا. سجل لاعب خط الوسط المهاجم البالغ من العمر 19 عاما، والذي يلعب لصالح ريال مدريد، أحد أهداف البطولة ضد جورجيا من تسديدة بعيدة المدى في الزاوية العليا، ليحقق رقم رونالدو القياسي كأصغر هداف لأول مرة في بطولة أوروبية.

- تخوض تركيا المباراة الثانية على التوالي على ملعب فيستفالن في دورتموند. وحولت جماهيرها الملعب إلى بحر أحمر بلون علم البلاد أمام جورجيا، ويبدو من المؤكد أنهم سيتفوقون من حيث العدد على المشجعين البرتغاليين يوم السبت.

- تضمن البرتغال أو تركيا احتلال المركز الأول في المجموعة بالفوز في دورتموند، وإذا تعادلت جورجيا مع تشيكيا في هامبورغ في وقت سابق يوم السبت.

- يتطلع رونالدو إلى إضافة المزيد إلى رقمه القياسي البالغ 14 هدفا في البطولات الأوروبية. وهذا يزيد بخمسة أهداف على أقرب منافسيه ميشيل بلاتيني الذي جاءت أهدافه التسعة كلها في نفس البطولة (1984). وسيكون هذا أيضا الظهور رقم 27 لرونالدو في بطولة أمم أوروبا، وهو رقم قياسي.

- فازت البرتغال بجميع مبارياتها العشر في التصفيات المؤهلة ليورو 2024 ثم في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة. وفازت على تركيا في كل من مبارياتهما التنافسية الست الأخيرة، وفي جميع لقاءاتهما الثلاث السابقة في بطولة أمم أوروبا.

- من خلال مشاركته أمام تشيكيا، أصبح المدافع البرتغالي بيبي - بعمر 41 عاما و113 يوما - أكبر لاعب سنا يشارك في بطولة أوروبية.

- بفوزها على جورجيا، أنهت تركيا سلسلة من الخسائر في مباراتها الافتتاحية في كل من مشاركاتها الخمس الأخيرة في بطولة أمم أوروبا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز