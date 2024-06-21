أوروبا 2024: الانتقادات تنهال على إنجلترا وساوثغيت

المصدر: أ ف ب

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دقّت ساعة الحقيقة أمام مدرّب انجلترا غاريث ساوثغيت الذي يواجه انتقادات لاذعة لعدم قدرته على استخراج الأفضل من تشكيلته الزاخرة بالمواهب خلال كأس اوروبا 2024، وذلك بعد فوز صعب على صربيا 1-0 وتعادل مخيّب امام الدنمارك 1-1.

وصلت إنجلترا الى ألمانيا التي تستضيف البطولة وهي المرشّحة الأبرز إلى جانب فرنسا لإحراز اللقب، لكن منتخب "الأسود الثلاثة" لم يؤكّد هذه الترشيحات بعد عرضين مخيبين للغاية.

كانت كتيبة ساوثغيت محظوظة في الخروج بالفوز على صربيا 1-0 بعد أداء متواضع جداً لا سيما في الشوط الثاني، ولم تكن الأمور أفضل في مواجهة الدنمارك.

فعلى الرغم من افتتاحها التسجيل بواسطة هدافها هاري كاين، فقدت انجلترا ايقاعها لتتلقى شباك حارس ايفرتون جوردان بيكفورد هدفاً رائعاً من لاعب وسط الدنمارك مورتن هيولماند بتسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بأسفل القائم وتهادت داخل الشباك لتمنح المنتخب الاسكندينافي تعادلاً مستحقاً.

كانت الآمال مرتفعة جداً لمنتخب انجلترا الذي يضم كوكبة من نجوم اللعبة امثال كاين، فيل فودن وجود بيلينغهام الذي تألّق في صفوف ريال مدريد الاسباني في أوّل موسم له معه، لكن انصاره قابلوه بصافرات الاستهجان بنهاية مباراة الدنمارك، في حين تعرّض المدرّب لانتقادات لاذعة من لاعبي المنتخب سابقا ألن شيرر وريو فرديناند، لا سيما من ناحية التكتيك واختيار اللاعبين.

- انتقادات لاذعة -

ولم يتردّد شيرر المعلّق على احدى شبكات التلفزة في انجلترا بمهاجمة ساوثغيت شخصياً بالقول "لم يتمكّن غاريث من استخراج الأفضل من ابرز لاعبي انجلترا".

وتابع "كان الأمر سيئاً للغاية (ضد الدنمارك)، لم تكن هناك حيوية ولا ايقاع خلال المباراة. ثمة الكثير من التمريرات الخاطئة ويبدو اللاعبون منهكين ولا اعذار لذلك".

أدى فشل ساوثغيت في مساعدة فودن على أن يكون اللاعب الذي يقدّم الكثير في صفوف مانشستر سيتي ما سمح له بان يتوج بجائزة لاعب الموسم في الدوري الانكليزي الممتاز، الى المزيد من الانتقادات.

بدا فودن أفضل ضد الدنمارك منه في مواجهة صربيا لكن مستواه بقي غير مستقر في مركز الجناح الأيسر علماً بأن مدرّب سيتي الاسباني بيب غوارديولا يشركه في وسط الملعب خلف المهاجمين.

وأضاف شيرر "عدم التوازن في الفريق لا يسمح للاعبين ان يقدموا المستويات التي يظهرون فيها مع أنديتهم".

وأوضح "فودن لا يلعب في مركزه وبالتالي لا يقدّم افضل مستوياته، ربما يكون من الأفضل اشراك جود بيلينغهام في مركز اللاعب رقم 8. الأمر قلق للغاية".

واجه ساوثغيت الانتقادات خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة ضد الدنمارك معترفاً بأن تجربة اشراك ظهير ايمن ليفربول ترنت ألكسندر-أرنولد في وسط الملعب لم تكن ناجحة بقوله "نعرف بأننا نقوم بتجربة هنا. لا نملك بديلاً أصيلاً لكالفن فيليبس وبالتالي نقوم بتجربة ايجاد الحلول في وسط الملعب منذ 7 إلى 8 سنوات. لو لم نكن نملك ديكلان رايس لا ادري أين سنكون".

وعانى ساوثغيت من إصابات عدّة قبل بدء البطولة والأمر يتعلّق بكاين (في الظهر)، بوكايو ساكا (كاحل) ولوك شو (اصابة عضلية). اعترف المدرب بان فريقه يفتقد الى اللحمة والحيوية "يتعيّن علينا ايجاد الحل لايجاد التوازن الصحيح. لا نستطيع الاعتماد على افضل ظهير أيسر في فريقنا (شو) وهذا يفقدنا التوازن".

ولطالما انتُقد ساوثغيت لانه يعتمد أسلوباً حذراً عندما يتقدّم فريقه في النتيجة، لكنه أصّر انه لا يطلب من لاعبيه القيام بالدفاع بقوله "كلا، اعتقد بأننا لعبنا في مواجهة منتخبات تعتمد على ثلاثة مدافعين وبالتالي من الصعب الضغط عليها".

وإذا كانت ألمانيا وإسبانيا وجهتا رسالة للمنتخبات الاخرى خلال هذه البطولة، فإن إنكلترا حققت الفوز في اثنتين من آخر 7 مباريات في مختلف البطولات.

بعد ان كان المنتخب الإنجليزي قاب قوسين أو أدنى من احراز لقب كبير منذ ان استلم ساوثغيت منصبه (نهائي كأس أوروبا صيف 2021، نصف نهائي مونديال 2018)، يشعر المدرب بان فريقه يعاني لمواجهة الضغوطات لإحراز اول لقب كبير له منذ عام 1966 عندما توج باللقب العالمي في البطولة التي استضافتها.

لكن على الرغم من الغيوم الداكنة، تستطيع انجلترا ان تتصدر مجموعتها في حال فوزها على سلوفينيا الثلاثاء.

وختم ساوثغيت "يتعيّن علينا المحافظة على هدوئنا وايجاد الحلول لتطوير المستوى. يتعيّن علينا قيادة الفريق بالطريقة الصحيحة واتخاذ قرارات ذكية لكي نكون افضل".

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