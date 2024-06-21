أوروبا 2024: اهتمام بعصابة رأس ديباي في المتاجر الهولندية

المصدر: أ ف ب

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أثارت عصابة الرأس التي يرتديها مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي على جبينه خلال كأس أوروبا لكرة القدم المقامة حالياً في أوروبا الاهتمام في بلاده حيث نفد مخزون العديد من المتاجر، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام المحلية الجمعة.

وارتدى ديباي عصابة الرأس في المباريات الاستعدادية للبطولة القارية أمام أيسلندا وكندا مطلع يونيو، مثل لاعبي كرة المضرب أو كرة السلة.

وإذا كانت صحيفة "دي فولكسكرانت" اليومية، اعتبرت أن ديباي بات رمزاً للموضة "ويختار الطريقة التي يرتدي بها ملابسه"، فإن صحيفة "دي تليغراف" أسفت لأن "ممفيس نصّب نفسه على أنه +شخص مميز+ داخل المجموعة وهذا ليس بالأمر الجيد بالنسبة للديناميكية الجماعية".

دافع ديباي عن نفسه بتفسير منطقي بقوله "إنها تساعدني على تجنب التعرّق، الأمر يناسبني تماماً وصديقتي تحب ذلك. إنه مظهر جديد".

لكن المدرّب رونالد كومان لم يرحب بالأمر الواقع الذي فرضه اللاعب من خلال ارتداء العصابة المطرّزة برقمه 10 وعبارة "من يهتم؟" وقال في هذا الصدد "لم يعجبني الامر لاني تفاجأت به. لكنني لا أجد الأمر خطيراً. لا أعتقد أن هناك أي فائدة من إحداث جدلية كبير حول هذا الامر".

بيد أن الشركات التجارية في هولندا استغلّت هذا الأمر لدرجة أن العديد من العلامات التجارية الكبرى لم يعد لديها مخزون من هذا النوع من عصابات الرأس، حتى ان متجراً لقلي البطاطا تصدّر عناوين الصحف الهولندية لانه قدّم عصابة رأس مجانية لكل طلب شراء.

وتحظر المادة 42.01 من لوائح الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) ارتداء الاكسسوارات الخطرة (السلاسل والأقراط)، لكنها في المقابل لا تنص على اي شيء يتعلق بعصابة الرأس كتلك التي كان يرتديها المهاجم الويلزي غاريث بايل.

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