سرقة منزل روبرتو باجيو في سطو مسلح أثناء مباراة إيطاليا مع إسبانيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعرض منزل أسطورة كرة القدم الإيطالي روبرتو باجيو لسطو مسلح أثناء مشاهدة مباراة بلاده أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وتسلل خمسة مسلحين على الأقل إلى منزل باجيو على أطراف مدينة فيشنزا بشمال البلاد حوالي الساعة العاشرة مساء، بحسب وسائل إعلام محلية ، حيث ضرب أحدهم اللاعب السابق بعقب المسدس في رأسه حينما شرع في مواجهتهم.

وأقدم اللصوص على حبس باجيو /57 عاما/ وعائلته في غرفة في الوقت الذي سرقوا فيه مجوهرات وساعات وأموال.

وبعد رحيل اللصوص، كسر باجيو باب الغرفة واستدعى الشرطة، مع نقله إلى المستشفى حيث خضع لعدة غرز لوقف النزيف في رأسه، لكن أفراد عائلته لم يصابوا بآذى.

تجدر الإشارة إلى أن باجيو شارك في 56 مباراة مع منتخب إيطاليا وسجل 27 هدفا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز