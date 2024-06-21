«يورو 2024».. المشهد القاري الأخير لنجوم كبار

المصدر: دبي - علي شدهان

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تشير غالبية معطيات «السن» إلى أن النسخة 17 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024»، المتواصلة في ألمانيا منذ 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل، ستكون المشهد القاري الأخير لنجوم كبار ملأوا ملاعب الساحرة المستديرة، جمالاً وبهاء وفناً كروياً أخاذاً بعد تقدم السن بهم، وبلوغهم عتبة الـ 40 عاماً. ووفقاً لتقدم سن عدد من كبار نجوم كرة القدم الأوروبية المشاركين في «يورو 2024»، فإن مقولة «العمر مجرد رقم»، والتي تنسب إلى النجم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو، لم تعد واقعية حتى لرونالدو نفسه بعدما تقدم به قطار العمر إلى مشارف الأربعين، ما يجعل ظهوره في النسخة 18 من بطولة أمم أوروبا، أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً، حتى مع إمكانية مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات مونديال 2026، والذي سيكون حتماً الظهور الأخير لـ «الدون» على المسرح الدولي.

قائمة النجوم

وتضم قائمة النجوم الكبار البارزين الذين تشير معطيات «السن» إلى أن «يورو 2024»، ستكون المشهد القاري الأخير لهم بنسبة كبيرة جداً، البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 عاماً، والكرواتي لوكا مودريتش صاحب الـ 38 عاماً، والفرنسي اوليفييه جيرو البالغ من العمر 37، والألماني توني كروس صاحب الـ 34 عاماً، ومواطنه الألماني ايمانويل نوير البالغ من العمر 38 عاماً، والبرتغالي كليبر بيبي صاحب الـ 41 عاماً، وغيرهم آخرين يقفون على مقربة من النصف الثاني من العقد الثالث من العمر.

منصات التتويج

ويتشارك غالبية النجوم الكبار الذين يتوقع أن تكون «يورو 2024»، المشهد القاري الأخير لهم في حقيقة أنهم قولاً وفعلاً، نجوم كبار، قادوا منتخبات بلدانهم إلى منصات التتويج في بطولات كبرى، كأس العالم وأمم أوروبا، أو مع أنديتهم بالحصول على ألقاب البطولات المحلية والقارية والدولية، ما يجعل وداعهم للملاعب، يوماً حزيناً لغالبية عشاق وجماهير ونقاد كرة القدم العالمية، ومحطة للبحث عن نجوم بدلاء لسد الفراغ الذي سيتركه هؤلاء النجوم الكبار في مجال السحر والفن والأداء الكروي الراقي الذي قدموه في الملاعب طوال عقدين أو أكثر من الزمن.

33 عاماً

من جهته، شدد حسن مراد، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، والذي ودع الملاعب بعد تجاوز سن الـ 33 عاماً، على أن غياب نجوم كبار بوزن رونالدو وبيبي وكروز ومودريتش بسبب تقدم العمر بهم، يعد خسارة كبيرة لكرة القدم العالمية، ولجماهير الساحرة المستديرة، منوهاً إلى أن لاعب كرة القدم، لا بد وأن يخضع يوماً إلى اشتراطات العمر، ويودع الملاعب بعد تقدم السن به إلى عتبة الـ 40 بالنسبة للاعبين، وأكثر من ذلك بالنسبة لحراس المرمى.

اشتراطات الاحتراف

ولفت حسن مراد إلى أن نجم كرة القدم الأجنبي بصورة عامة، والأوروبي على وجه الخصوص، غالباً ما يكون ملتزماً باشتراطات احترافه لعب كرة القدم، من الاستمرار على التمرينات في التوقيتات المحددة، والالتزام بالنظام الغذائي، وتوقيتات النوم، ما يجعله يعمر أكثر في الملاعب، ويواصل تقديم الأداء الموازي لاسمه وشهرته ونجوميته سواء مع فريق ناديه أو مع منتخب بلاده في مختلف البطولات المحلية والخارجية.

لاعبنا المحلي

وعن المقارنة بين اللاعب المحلي وتراجع أدائه تدريجياً، ومن ثم الابتعاد عن كرة القدم لمجرد بلوغه العقد الثالث من العمر، قال حسن مراد: بصورة عامة ومن شواهد كثيرة، لاعبنا المحلي، يبدأ التفكير بالاعتزال لمجرد بلوغه سن الثلاثين بسنة أو سنتين على الأكثر، على عكس نظيره اللاعب الأجنبي، وهو تفكير يشل كثيراً من حركة لاعبنا، ويجعل تفكيره محصوراً في اليوم الذي يترك فيه لعب كرة القدم، وحساب المرحلة التي تلي الابتعاد عن الكرة، ما يجعل العطاء داخل الملعب قليلاً، وبالتالي، فقدان النجومية تدريجياً عند بلوغ 33 أو 35 عاماً في أحسن الأحوال، ربما نتيجة عدم الالتزام باشتراطات ممارسة كرة القدم بصورة احترافية، من تغذية ونوم وتدريبات وغيرها من المتطلبات المعروفة للجميع.

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