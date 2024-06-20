الدنمارك وإنجلترا "حبايب" في أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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فرض المنتخب الدنماركي التعادل على نظيره الإنجليزي 1/1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بكأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

ورفع منتخب إنجلترا)الأسود الثلاثة) رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة، فيما حصل منتخب الدنمارك على نقطته الثانية، متساويا في ذلك مع منتخب سلوفينيا، ويتذيل منتخب صربيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وتقدم منتخب إنجلترا عن طريق هاري كين في الدقيقة 18، وأدرك المنتخب الدنماركي التعادل عن طريق مارتن هوليماند في الدقيقة 34.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره السلوفيني، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من البطولة، والتي ستشهد كذلك مواجهة بين صربيا والدنمارك.

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