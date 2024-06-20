صربيا تخطف تعادلاً في الدقائق الأخيرة مع سلوفينيا في أمم أوروبا

المصدر: وكالات

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خطف منتخب صربيا تعادلا صعبا في الدقائق الأخيرة مع نظيره سلوفينيا 1 /1، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة لبطولة يورو 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

وسجل يان كارنتشنيك هدف التقدم للمنتخب السلوفيني في الدقيقة 68، قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل عن طريق لوكا يوفيتش في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ونجح المنتخب الصربي في الحصول على نقطته الأولى في مشواره بالبطولة، وذلك بعدما خسر في المباراة الأولى أمام نظيره الإنجليزي بهدف نظيف، وسيكون على موعد مع مواجهة أمام الدنمارك في الجولة الثالثة.

على الجانب الآخر، حصل المنتخب السلوفيني على نقطته الثانية، بعد تعادله في المباراة الأولى مع الدنمارك 1 /1، وسيواجه نظيره الإنجليزي في الجولة المقبلة.

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