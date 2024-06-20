شولتس يحضر مباراة ألمانيا مع المجر... ووزير العمل يشارك كمتطوع

المصدر: وكالات

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تابع المستشار الألماني أولاف شولتس رفقة مجموعة من رجال السياسة البارزين مباراة منتخب بلاده أمام المجر مساء أمس الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) من المقصورة الرئيسية لملعب شتوتجارت، في الوقت الذي حضر فيه أيضا وزير العمل هوبيرتوس هيل لكن كمتطوع في البطولة القارية.

وشارك هيل في مهام الكشف عن المنشطات خلال مباراة الأمس، ورافق أحد أثنين من اللاعبين الألمان اللذين تم اختيارهما للخضوع لاختبارات الكشف عن المنشطات، بحسب ما قالت المتحدثة بأسم وزارة العمل الألمانية اليوم الخميس، لكن دون الكشف عن هوية اللاعبين.

وقال هيل عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "شكرا لجميع الموظفين والمتطوعين الذين يعملون خلف الكواليس لجعل البطولة الأوروبية مهرجانا رائعا لكرة القدم، إنه لشرف بالنسبة لي أن أكون متطوعا في شتوتجارت اليوم".

وأضاف:"والتهنئة إلى منتخبنا الوطني"، في إشارة إلى فوز ألمانيا على المجر 2 /صفر والتأهل لدور الـ16 في يورو 2024.

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