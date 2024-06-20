تدريب منتخب ألمانيا يقتصر على اللاعبين البدلاء

المصدر: وكالات

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حصل اللاعبون الأساسيون الذين قادوا منتخب ألمانيا للفوز على المجر 2 /صفر مساء الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) على راحة اليوم الخميس، في الوقت الذي تدرب فيه البدلاء.

وستكون الراحة ضرورية لمنتخب ألمانيا بعد مواجهة المنتخب المجري الذي كان أقوى بكثير من منتخب اسكتلندا الذي تلقى هزيمة ثقيلة أمام الماكينات في المباراة الافتتاحية 5 /1 في اليوم الأول للبطولة القارية.

وتأهل منتخب ألمانيا رسميا لدور الـ16 لكن الفريق في حاجة على الأقل للتعادل مع سويسرا يوم الأحد المقبل لضمان تصدر المجموعة الأولى.

ونفى يوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا إمكانية إجراء تغييرات واسعة في تشكيل فريقه أمام سويسرا.

وأكد ناجلسمان أن صدارة المجموعة ستكون إشارة قوية داخليا وخارجيا، وأنه يريد أن يحافظ التشكيل الذي اعتمد عليه في أول مباراتين على قوته الدافعة.

وأوضح "أعتقد أنه من المهم أن ندفع بأكبر عدد ممكن من اللاعبين الأساسيين، للمحافظة على إيقاعهم".

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