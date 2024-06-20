«يورو 2024».. انطلاقة بلا مفاجآت كبرى

المصدر: دبي - علي شدهان

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سجلت بطولة أمم أوروبا لكرة القدم «يورو 2024» بنسختها الـ 17 المتواصلة منذ 14 يونيو الجاري وحتى 14 يوليو المقبل في ألمانيا، انطلاقة خلت من المفاجآت التي تصنف بـ «الكبرى» أو من العيار الثقيل، بعدما مر كبار «القارة العجوز» من «مطب» الجولة الأولى بخبرة السنوات التي مكنتهم من اجتياز منافسيهم بدرجات متفاوتة بين السهولة والصعوبة.

وأسفرت المباريات الـ 12 التي شهدتها الجولة الأولى من «يورو 2024»، عن فوز ألمانيا على اسكتلندا بـ 5 - 1، وسويسرا على المجر بـ 3 - 1 في المجموعة الأولى، وإسبانيا على كرواتيا بـ 3 - 0، وإيطاليا على البانيا بـ 2 - 1 في المجموعة الثانية، وانجلترا على صربيا بـ 1 - 0، وتعادل الدنمارك مع سلوفينيا بـ 1-1 في المجموعة الثالثة، وفوز هولندا على بولندا بـ 2 - 1، وفرنسا على النمسا بـ 1 - 0 في المجموعة الرابعة، ورومانيا على أوكرانيا بـ 3 - 0، وسلوفاكيا على بلجيكا بـ 1 - 0 في المجموعة الخامسة، والبرتغال على التشيك بـ 2 - 1، وتركيا على جورجيا بـ 3 - 1 في المجموعة السادسة، لتصل محصلة الأهداف المسجلة في ختام مباريات الجولة الأولى من البطولة إلى 34 هدفاً تناوب على تسجيلها 34 لاعباً.

«مطب» البدايات

لم تكن نتائج مباريات الجولة الأولى من «يورو 2024»، سوى تأكيد جديد على أن مرور كبار القارة الأوروبية، بدى أمراً شبه محسوم، ربما استثماراً لخبرة السنوات لدى كل منتخب من المنتخبات العريقة في كرة القدم الأوروبية، خصوصاً ما يتعلق بإدراكها قيمة تجاوز «مطب» البدايات، الذي غالباً ما يمثل هاجساً في رؤوس الأجهزة الفنية لعموم تلك المنتخبات التي تشارك في البطولات الكبرى من فئة أمم أوروبا وغيرها.

الرمق الأخير

وباستثناء «عثرة» المنتخب البلجيكي أمام نظيره السلوفاكي، فإن جميع نتائج مباريات الجولة الأولى من «يورو 2024»، جاءت في السياق المتوقع تماماً، وإن تفاوت الحسم في النتائج بين الصعوبة والسهولة، كما حصل مع منتخب البرتغال في مباراته مع نظيره التشيكي، وتحقيق زملاء رونالدو الفوز في الرمق الأخير من زمن المباراة، وعبور حامل اللقب، منتخب إيطاليا عقبة البانيا بصعوبة كبيرة، وتحقيق المضيف، منتخب ألمانيا فوزاً كاسحاً على إسكتلندا، ونجاح الإسبان في اختبار كرواتيا، والعبور الصعب للإنجليز لعقبة صربيا.

مشاهد عدة

وحفلت مباريات الجولة الأولى من «يورو 2024»، بمشاهد عدة، يبرز من بينها، كسر انف النجم الفرنسي كيليان مبابي في مباراة منتخب «الديوك» أمام النمسا، واحتمال مشاركته مرتدياً قناعاً، ومهرجان الفرص الضائعة التي أهدرها لوكاكو في مباراة منتخب بلاده بلجيكا أمام سلوفاكيا، والذي توزع بين إضاعة أكثر من فرصتين سانحتين، وإلغاء هدفين آخرين سجلهما في شباك المنافس بعد العودة إلى تقنية «الفار»، وإثبات جدوى استخدام ما يعرف بـ «الكرة المتصلة» التي تحوي في داخلها أجهزة إلكترونية استشعارية لمساعدة طواقم التحكيم على اتخاذ القرارات بدقة أعلى وجودة أكبر، خصوصاً ما يتعلق بتحديد لمس يد اللاعب للكرة عن طريق المستشعر الموجود في داخل تلك الكرة من خلال إصدار صوت الكرة في لحظة حدوث لمس اليد.

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