ألمانيا أول المتأهلين الى الدور الثاني في يورو 2024 بالفوز على المجر

المصدر: وكالات

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بات المنتخب الألماني مستضيف نهائيات كأس اوروبا 2024 لكرة القدم، أول المتأهلين الى الدور الثاني بعدما أكد انطلاقته القوية بفوز صريح على المجر 2-0 الأربعاء في شتوتغارت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الاولى.

وسجّل جمالا موسيالا (22) والقائد إيلكاي غوندوغان (67) هدفي ألمانيا التي حققت فوزها الثاني بعد الاول على اسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية فانفردت بالصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام سويسرا التي تلاقي اسكتلندا لاحقا، فيما منيت المجر بخسارتها الثانية بعد الاولى امام سويسرا (1-3).

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