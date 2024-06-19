ألبانيا تفسد ريمونتادا كرواتيا بتعادل قاتل في يورو 2024

المصدر: وكالات

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أخمد منتخب ألبانيا انتفاضة نظيره الكرواتي، وفرض عليه تعادلا إيجابيا مثيرا 2 / 2، اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، المقامة حاليا بألمانيا.

واتسمت المباراة بالإثارة، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، في ظل تبادل سيطرة كل منتخب على مجريات الأمور.

وبادر منتخب ألبانيا بالتسجيل عن طريق كازيم لاسي في الدقيقة 11، قبل أن يهدر زملاءه العديد من الفرص السهلة في الشوط الأول، التي كانت كفيلة بتقدمهم بعدد وافر من الأهداف على المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم 2018 وثالث مونديال 2022.

وفي الشوط الثاني، انتفض المنتخب الكرواتي، ليحرز أندريج كراماريتش هدف التعادل في الدقيقة 74، قبل أن يأتي الهدف الثاني للكروات عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل كلاوس جاسولا، مدافع منتخب ألبانيا، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76، ليصبح هذا هو الهدف العكسي الرابع في (يورو 2024).

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز كرواتيا 2 / 1، تمكن جاسولا من تصحيح خطأه عقب تسجيله هدف التعادل القاتل لألبانيا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل منتخب على أول نقطة في مسيرته بالمجموعة.

وبات منتخب ألبانيا في المركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الكرواتي، القابع في مؤخرة الترتيب.

وكان منتخب كرواتيا استهل مشواره في البطولة بخسارة قاسية صفر / 3 أمام إسبانيا في الجولة الأولى يوم السبت الماضي، فيما خسرت ألبانيا 1 / 2 أمام إيطاليا بنفس الجولة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب إيطاليا مع نظيره الإسباني في الجولة الثانية للمجموعة غدا الخميس.

ويختتم منتخب كرواتيا مبارياته في المجموعة بمواجهة نظيره الإيطالي (حامل اللقب) يوم الاثنين القادم، فيما تلعب ألبانيا مع إسبانيا في اليوم ذاته بالجولة الأخيرة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لدور الـ16، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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