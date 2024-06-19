رابيو يتوقع عودة مبابي للمنتخب الفرنسي قريباً

المصدر: وكالات

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قال أدريان رابيو، لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء أن زميله بالمنتخب كيليان مبابي سيعود للملاعب سريعا رغم إصابته بكسر في الأنف.

وقال رابيو /29 عاما/ للصحفيين في مقر إقامة الفريق ببادربورن :"الإصابة بكسر في الأنف ليس نهاية العالم. ينبغي أن يعود معنا في أسرع وقت".

وتعرض القائد مبابي للإصابة في وقت متأخر من المباراة التي فاز بها المنتخب الفرنسي على نظيره النمساوي 1 / صفر في افتتاحية مبارياته بالمجموعة الرابعة يوم الاثنين الماضي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي سيغيب عن مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الهولندي يوم الجمعة المقبل أمام المنتخب الهولندي، رغم أن المنتخب الفرنسي لم يؤكد هذا بعد.

ويتوقع أن يرتدي مبابي قناعا للوجه عندما يعود للمشاركة في المباريات، وسيحتاج لإجراء جراحة في مرحلة ما، وفقا لما أكده ديديه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي.

وكتب مبابي على "إنستجرام" :" بدون مجازفة لا يوجد انتصارات".

وردا على سؤال عن نفس الإصابة التي تعرض لها زميله بفريق يوفنتوس فويتشيك تشيزني في الموسم الماضي، قال رابيو :" خضع لجراحة بعد إصابته بفترة قصيرة،

وكان قادرا على خوض المباريات القليلة التالية. عاد للفريق سريعا".

ويعتقد أيضا ويليام ساليبا، مدافع المنتخب الفرنسي، أن مبابي /25 عاما/ في طريقه للتعافي.

وقال :"رأيته هذا الصباح. كان يشعر أنه أفضل قليلا، كان في طريقه لإجراء بعض الفحوص الإضافية، هذا كل ما نعرفه".

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