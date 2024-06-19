يورو 2024.. فوز ألمانيا الكبير وهدف ألبانيا الأسرع.. أبرز مشاهد الجولة الأولى

المصدر: وام

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شهدت مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم"يورو2024"، والتي اختتمت أمس الثلاثاء، عددا من الأرقام المهمة، والإحصائيات التي سجلت لأول مرة في تاريخ البطولة القارية، وذلك خلال المنافسات المقامة حاليا بنسختها الـ17 في ألمانيا، بمشاركة 24 منتخبنا، تم توزيعهم على 6 مجموعات.

وكان لافتا الفوز الكبير الذي حققه المنتخب الألماني صاحب الأرض على نظيره الإسكتلندي (5-1)، إذ يعد الفوز الأكبر في تاريخ المباريات الافتتاحية للبطولة، بعد الفوز الذي حققه المنتخب الفرنسي على يوغسلافيا بالنسخة الأولى التي أقيمت عام 1960، بنتيجة 5-4.

وغاب اللاعب الهداف عن الجولة، اذ جاءت جميع الأهداف المسجلة عبر 34 لاعبا مختلفا.

وبات هدف نديم بايرامي لاعب المنتخب الالباني في مرمى إيطاليا، الذي جاء بعد 23 ثانية من انطلاق المباراة، هو الأسرع في تاريخ البطولات الأوروبية.

وبفوزه على جورجيا 3-1، استطاع المنتخب التركي أن يحقق الفوز الأول له بالمباراة الافتتاحية في اليورو، فيما كان هدف جورجيا بمرمى تركيا، هو الأول في تاريخ المنتخب الجورجي بأمم أوروبا، وهي المشاركة الأولى له في البطولة.

وأصبح فوز ألمانيا على إسكتلندا 5-1 في المباراة الافتتاحية، هو الأكثر تهديفا في البطولة، فيما شهدت 3 مباريات تسجيل هدف واحد فقط، وهي إنجلترا مع صربيا، 1-0، وسلوفينيا مع بلجيكا، وفرنسا مع النمسا بنفس النتيجة، بينما كان التعادل حاضرا في مباراة واحدة، التي جمعت منتخبا سلوفينيا والدنمارك، وانتهت بالتعادل 1-1.

وشهدت الجولة تسجيل 3 أهداف عكسية عن طريق كل من الألماني أنتونيو روديجر في مباراة إسكتلندا، والنمساوي ماكسيميليان فوبر في مباراة فرنسا، والتشيكي روبن هراناتش في مباراة البرتغال.

وحملت مباراة صربيا وانجلترا، بصمة لافته لجود بيلينجهام لاعب المنتخب الإنجليزي، الذي أصبح أول لاعب أوروبي يظهر في 3 بطولات دولية كبرى قبل بلوغه عمر الـ 21 عاما، اذ لعب في النسخة الماضية من اليورو، ثم مونديال 2022، وبالنسخة الحالية من اليورو.

وتمكن المنتخب الروماني أيضا من ترك بصمة قوية في البطولة، بعدما حقق فوزه الأول باليورو بعد غياب 24 سنة، وجاء على حساب أوكرانيا 3-0، ، إذ كان الفوز الأخير لرومانيا على حساب إنجلترا في نسخة 2000، بنتيجة 3-2، وبلغت حينها ربع النهائي، فيما غابت عن المشاركة في نسختين من البطولة.

وخلال الجولة الأولى أشهر قضاة الملاعب 39 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، كانت من نصيب رايان بوريتوس لاعب منتخب إسكتلندا.

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