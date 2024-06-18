رونالدو يدخل التاريخ بمشاركة سادسة في كأس أمم أوروبا

المصدر: د ب ا

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سيصبح كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وهداف النصر السعودي أول لاعب في التاريخ يشارك في ست نسخ من كأس أمم أوروبا، بعد دخوله في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده خلال مواجهة التشيك اليوم الثلاثاء في افتتاح مشوار الفريقين في يورو 2024 بألمانيا.

وسجل رونالدو /39 عاما/ ظهوره الأول في كأس أمم أوروبا في نسخة يورو 2004 حينما بلغت بلاده النهائي.

ويحمل رونالدو لقب الهداف التاريخي لكأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا كما أنه أكثر اللاعبين ظهورا في البطولة برصيد 25 مباراة.

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