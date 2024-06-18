المدافع البرتغالي بيبي يحقق رقماً قياسياً في يورو 2024

المصدر: د ب ا

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بات المدافع البرتغالي بيبي أكبر لاعب سنا يشارك في مباراة ببطولة أوروبا لكرة القدم بعد ظهوره في التشكيل الأساسي أمام التشيك اليوم الثلاثاء.

ويبلغ بيبي من العمر 41 عاما و113 يوما ليحقق رقما قياسيا تجاوز به حارس المرمى المجري كابور كيرالي الذي شارك بعمر 40 عاما و86 يوما في مباراة بلجيكا بدور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2016.

وكان بيبي المولود في البرازيل يبلغ من العمر 24 عاما عندما شارك في أول مباراة باليورو مع منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري عندما كان لاعبا في ريال مدريد.

ولعب بيبي 137 مباراة بقميص منتخب البرتغال وسجل 8 أهداف وحصل على 25 إنذارا، بينما حصل على بطاقة حمراء وحيدة في المباراة الأولى للبرتغال في كأس العالم 2014 ضد ألمانيا.

وبمشاركته في مباراة الثلاثاء ارتفع عدد مشاركات بيبي إلى 138 مباراة مع البرتغال.

وشارك بيبي في 19 مباراة بأربع نسخ ببطولة أمم أوروبا محققا رقما قياسيا لم يكسره سوى زميله كريستيانو رونالدو الذي شارك في 25 مباراة بخمس بطولات.

ويبلغ رونالدو من العمر 39 عاما، وشارك لأول مرة في بطولة أمم أوروبا 2004 عندما وصل منتخب البرتغال للمباراة النهائية ويتواجد في التشكيل الأساسي الليلة ليصبح أول لاعب يشارك في 6 نسخ ببطولة أمم أوروبا.

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