صاروخية جولر تقود تركيا لفوز مثير على جورجيا في يورو 2024

المصدر: وكالات

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سجل أردا جولر لاعب ريال مدريد هدفا رائعا بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة ليقود منتخب تركيا لفوز مثير على جورجيا بنتيجة 1/3 اليوم الثلاثاء في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم بألمانيا.

تقدم المنتخب التركي بهدف سجله ميرت مولدور من تسديدة قوية في الدقيقة 25.

وأدرك منتخب جورجيا الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة اليورو هدف التعادل عبر مهاجمه جورجيس ميكاوتازدي في الدقيقة 32 بعد تمريرة من زميله جورجي كوشوراشفيلي.

وفي الدقيقة 65 فوجئ أكثر من 80 ألف متفرج في مدرجات ملعب سيجنال إيدونا بارك بكرة سددها أردا جولر بيسراه في المقص الأيمن، ليسجل لاعب ريال مدريد هدفا ثانيا بطريقة رائعة.

وأضاف محمد كريم أكتوركوجلو الهدف الثالث لتركيا بعد هجمة مرتدة مسددا الكرة في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وانتزع الأتراك ثلاث نقاط ثمينة قبل الاختبار الصعب أمام البرتغال يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، بينما سيلعب منتخب جورجيا ضد التشيك في نفس اليوم.

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