تشكيلة تركيا وجورجيا لمباراتهما ببطولة أوروبا 2024
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فيما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخبي تركيا وجورجيا قبل مباراتهما بالمجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء بملعب دورتموند.
تركيا:
ميرت جونوك وفاردي قاضي أوغلو وصامت أكايدن وعبد الكريم بارداكتشي وميرت مولدور وهاكان شالهان أوغلو وكان أيهان وأردا جولر وكينان يلدز وأوركون كوكتشو باريش ألبير يلمز.
جورجيا:
جيورجي مامارداشفيلي وجورام كاشيا ولاشا دفالي وسولومون كفيركفيليا وأوتار كاكابادزي وجيورجي كوشوراشفيلي وأنزور مكفابيشفيلي وجيورجي شاكفتادزي وجيورجي تسيتاشفيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وجيورج ميكاوتادزي.