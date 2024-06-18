تشكيلة تركيا وجورجيا لمباراتهما ببطولة أوروبا 2024

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:
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 فيما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخبي تركيا وجورجيا قبل مباراتهما بالمجموعة السادسة ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024 اليوم الثلاثاء بملعب دورتموند.

تركيا:

ميرت جونوك وفاردي قاضي أوغلو وصامت أكايدن وعبد الكريم بارداكتشي وميرت مولدور وهاكان شالهان أوغلو وكان أيهان وأردا جولر وكينان يلدز وأوركون كوكتشو باريش ألبير يلمز.

جورجيا:

جيورجي مامارداشفيلي وجورام كاشيا ولاشا دفالي وسولومون كفيركفيليا وأوتار كاكابادزي وجيورجي كوشوراشفيلي وأنزور مكفابيشفيلي وجيورجي شاكفتادزي وجيورجي تسيتاشفيلي وخفيتشا كفاراتسخيليا وجيورج ميكاوتادزي.

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