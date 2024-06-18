مشجع إنجليزي يستيقظ ليجد نفسه وحيداً في الملعب بعد مواجهة صربيا

المصدر: وكالات

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استيقظ أحد مشجعي منتخب إنجلترا في حالة سيئة وهو يشعر بالبرد والارتباك بعدما وجد نفسه بمفرده في ملعب يخلو من الجماهير بعد ساعات من نهاية مباراة فريقه مع صربيا في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 وفقال لما ذكره في مقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المشجع الذي لم يذكر اسمه في مقطع فيديو انتشر عبر المنصات المختلفة "استيقظت للتو. إنها الساعة الرابعة صباحا" قبل أن يُظهر صفوفا من المقاعد الفارغة في ملعب جلسنكيرشن حيث فازت إنجلترا 1-صفر في مباراتها الافتتاحية في البطولة المقامة بألمانيا يوم الأحد.

وأثار الفيديو، الذي شوهد مئات الآلاف من المرات، حالة من الفكاهة بين جماهير إنجلترا.

وعلى الرغم من أن البعض تساءل عن كيفية تجاهل أمن الملعب للمشجع النائم وأيضا عن لماذا ظلت أضواء الملعب مضاءة حتى الساعات الأولى من الصباح.

وعلّق أحد المشجعين على الفيديو بسخرية قائلا "هذا ما يحدث عندما تشاهد أسلوب لعب ساوثجيت المنوم!" في إشارة منه إلى الأداء المتحفظ من فريق المدرب جاريث ساوثجيت في الشوط الثاني للمباراة.

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