الاتحاد الفرنسي يصدر بياناً عن تطورات الحالة الصحية لمبابي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بيانا عن حالة كيليان مبابي، نجم "الديوك" عقب إصابته في مباراة النمسا ببطولة يورو 2024 بألمانيا.

وأشار البيان، إلى أن مبابي عاد مجددا إلى معسكر الديوك بعد إصابته بكسر في الأنف في الشوط الثاني من مباراة فرنسا ضد النمسا في دوسلدورف مساء أمس الإثنين.

وتعرض مبابي البالغ 25 عاما، أحد أبرز لاعبي البطولة، لإصابة قوية في أنفه أثناء محاولته متابعة الكرة برأسه فاصطدم بكتف المدافع النمساوي، كيفن دانسو، بالدقيقة 86 من عمر المباراة، ليطلب المدرب، ديدييه ديشان، استبداله.

وأكد أيضا أن طبيب منتخب فرنسا فسر الإصابة بأنها كسر في الأنف، وسينفذ اللاعب برنامجا علاجيا خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن يحتاج لتدخل جراحي.

ولفت البيان إلى أنه سيتم تصميم قناع طبي يرتديه اللاعب بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي.

من جانبه، طرح مبابي تساؤلا لمتابعيه عبر منصة "إكس" يسأل فيه: "هل لديكم أفكار عن أقنعة طبية؟".

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراته المقبلة أمام هولندا، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم أوروبا، والتي تقام يوم الجمعة المقبل على ملعب "ريد بول آرينا".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز