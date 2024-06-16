الشرطة الألمانية تطلق النار على شخص هاجم مشجعين في يورو 2024 بفأس

المصدر: أ ف ب

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أطلقت الشرطة النار على رجل وأصابته بجروح الأحد بعدما هدّد عناصرها بفأس وبقنبلة حارقة (مولوتوف) في هامبورغ قبيل انطلاق مباراة بين هولندا وبولندا ضمن نهائيات كأس أوروبا بكرة القدم التي تستضيفها ألمانيا، وفق السلطات الألمانية.

وأعلنت الشرطة في منشور على منصة إكس أنها أطلقت على الأثر "عملية كبرى" في حي سانت باولي في المدينة.

وأشارت إلى أن "المهاجم أصيب ويتلقى حاليا العلاج الطبي".

وفق متحدّث باسم الشرطة، لا مؤشرات تدل على أن الواقعة مرتبطة بالمباراة التي تجري الأحد بين هولندا وبولندا.

وقال المتحدث إن المهاجم "خرج من حانة حاملا فأسا وقنبلة مولوتوف وهدّد الشرطة"، موضحا أن المشتبه به أصيب بالرصاص في ساقه.

وسجّلت الواقعة قرب محطة ريبربان التي تبعد أكثر من كيلومتر من منطقة المشجعين الرسمية في المدينة.

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