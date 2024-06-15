في شباك إيطاليا .. ألبانيا تسجل أسرع هدف في تاريخ بطولات اليورو

المصدر: د ب ا

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حقق منتخب ألبانيا إنجازا تاريخيا خلال مباراته أمام إيطاليا اليوم الأحد في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

وفجر المنتخب الألباني مفاجأة بهز شباك نظيره الإيطالي بهدف سجله نديم بايرامي لاعب ساسولو بعد مرور 22 ثانية فقط.

واستغل بايرامي خطأ فادحا من فيدريكو ديماركو ظهير أيسر منتخب إيطاليا الذي مرر رمية تماس بالخطأ للمهاجم الألباني الذي سدد بقوة في شباك جيانلويجي دوناروما حارس مرمى إيطاليا.

وأشارت شبكة إيه إس بي إن إلى أن هدف الألباني نديم بايرامي بات أسرع هدف في تاريخ بطولات اليورو منذ انطلاق النسخة الأولى في عام 1960.

ونجح المنتخب الإيطالي في تدارك هذه الصدمة المبكرة بهدف التعادل الذي سجله أليساندرو باستوني مدافع إنتر ميلان بضربة رأس في الدقيقة 11.

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