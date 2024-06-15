إسبانيا تقسو على كرواتيا في افتتاح مشوارها ببطولة أوروبا 2024

المصدر: وكالات

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استهل منتخب إسبانيا مشواره في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم المقامة في ألمانيا بفوز كبير 3-صفر على كرواتيا اليوم السبت في الاستاد الأولمبي ببرلين في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة الثانية التي تشهد اليوم أيضا لقاء إيطاليا حاملة اللقب مع ألبانيا.

وحققت إسبانيا بذلك ثالث انتصار لها مقابل هزيمة واحدة في سجل مبارياتها بنهائيات بطولة أوروبا أمام كرواتيا التي أحرزت المركز الثاني في كأس العالم 2018 بروسيا والمركز الثالث في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر.

وشهدت مباراة اليوم رقما قياسيا للاعب إسبانيا الأمين جمال الذي أصبح أصغر لاعب سنا يشارك في بطولة أوروبا عبر تاريخها، إذ خاض مباراة اليوم وعمره 16 عاما و338 يوما، وحطم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي الذي شارك في بطولة أوروبا 2020 وعمره 17 عاما و246 يوما.

بداية حذرة

شهدت المباراة بداية حذرة من الجانبين لكن سرعان ما فرض المنتخب الإسباني تفوقه واستعرض نشاطه الهجومي، ليصنع أول فرصة تهديفية في الدقيقة السابعة إذ سدد ألفارو موراتا كرة زاحفة لكن الحارس دومينيك ليفاكوفيتش تصدى لها.

وبمرور أول ربع ساعة، دخل منتخب كرواتيا في أجواء المباراة وفرض سيطرته على الكرة بشكل أكبر، لكنه دفع ثمن خطأ من خط الوسط منح إسبانيا الفرصة لشن هجمة مرتدة تقدمت من خلالها في الدقيقة 29، إذ تلقى موراتا طولية وانطلق ثم سدد الكرة بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك.

وكادت كرواتيا أن تتعادل في الدقيقة 30 عبر كرة زاحفة سددها ماتيو كوفاتشيتش لكن الحارس الإسباني أوناي سيمون تصدى لها.

وعززت إسبانيا تقدمها بالهدف الثاني في الدقيقة 32، إذ قدم الأمين جمال جهدا فرديا ومرر الكرة إلى بيدري الذي وجهها إلى فابيان رويز ليراوغ الدفاع ثم يسدد الكرة في الشباك بقدمه اليسرى.

وكادت كرواتيا أن تقلص الفارق في الدقيقة 34، حينما سدد مارسيلو بروزوفيتش كرة خطيرة وسط ارتباك داخل منطقة الجزاء لكن الحارس تصدى لها.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل داني كاربخال ثالث أهداف إسبانيا عندما تلقى عرضية من جمال ووجه الكرة مباشرة إلى داخل الشباك.

وتألق حارس كرواتيا بشكل كبير في التصدي لكرة خطيرة سددها جمال بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53، ثم ردت كرواتيا بهجمة خطيرة في الدقيقة 55 لكن الدفاع تعاون مع الحارس في التصدي لأكثر من كرة كانت قريبة من هز الشباك.

ودفع زلاتكو داليتش مدرب كرواتيا باللاعب إيفان بيريسيتش مكان أنتي بوديمير في الدقيقة 56، ثم دفع لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا باللاعب داني أولمو مكان بيدري.

وتوالت محاولات كرواتيا أملا في تقليص الفارق لكن الفريق الإسباني وجه تركيزه بشكل أكبر إلى التأمين الدفاعي.

هدف ملغي

وحصلت كرواتيا على ركلة جزاء في الدقيقة 78 إذ ارتكب الحارس الإسباني خطأ فادحا ووصلت الكرة إلى البديل برونو بتكوفيتش وكاد أن يسدد لكنه تعرض لعرقلة من جانب رودريجو الذي حصل على إنذار.

وتقدم بتكوفيتش لتنفيذ الركلة وسدد كرة تصدى لها الحارس الإسباني وارتدت إلى بيريسيتش الذي مرر عرضية إلى بتكوفيتش ليسكنها الشباك، لكن الحكم أعلن إلغاء الهدف بعدها بثوان بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد، ولم تسفر الدقائق الأخيرة من المباراة عن جديد لتنتهي بفوز إسبانيا 3-صفر.

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