الأمين جمال يصبح أصغر لاعب في تاريخ بطولة أوروبا

المصدر: وكالات

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سيصبح لاعب الجناح الشاب الأمين جمال أصغر لاعب يشارك في بطولة أوروبا لكرة القدم عبر تاريخها عندما يخوض مباراة إسبانيا أمام كرواتيا المقررة اليوم السبت ضمن المجموعة الثانية ببطولة أوروبا 2024 المقامة بألمانيا.

وسيحطم جمال، الذي يخوض مباراة اليوم وعمره 16 عاما و338 يوما، الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم البولندي كاسبر كوزلوفسكي الذي شارك في بطولة أوروبا 2020 وعمره 17 عاما و246 يوما.

ويشارك إلى جانب جمال في هجوم المنتخب الإسباني نيكو وليامز وكذلك القائد ألفارو موراتا.

ويرتدي لوكا مودريتش شارة قيادة المنتخب الكرواتي لكن التشكيلة الأساسية لم تضم إيفان بيريسيتش الذي زامله لفترة طويلة.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية لمنتخبي إسبانيا وكرواتيا لمباراتهما اليوم:

إسبانيا:

أوناي سيمون وداني كاربخال وروبن لي نورماند وناتشو فرنانديز ومارك كوكوريلا وفابيان رويز ورودريجو وبيدري والأمين جمال وألفارو موراتا ونيكو وليامز.

كرواتيا:

دومينيك ليفاكوفيتش ويوسيب ستانيشيتش ويوسيب سوتالو ومارين بونجراتسيك وياسكو جفارديول ومارسيلو بروزوفيتش وماتيو كوفاتشيتش ولوكا مودريتش وأندريه كراماريتش ولوفرو ماير وأنتي بوديمير.

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