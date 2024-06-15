سويسرا تهزم المجر بثلاثية في أمم أوروبا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز منتخب سويسرا على المجر 3 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس أمم أوروبا 2024 المقامة في ألمانيا.

وحصل المنتخب السويسري على أول ثلاث نقاط له في المجموعة، ليحتل المركز الثاني خلف المنتخب الألماني الذي استهل مشواره بالفوز الكبير على اسكتلندا 5/1، أمس الجمعة، في افتتاح البطولة.

على الجانب الآخر، يحتل المنتخب المجري المركز الثالث ويأتي خلفه منتخب اسكتلندا في المركز الأخير.

وتقدم المنتخب السويسري عن طريق كوادو دواه في الدقيقة 12، قبل أن يضيف ميشيل أبيشير الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 66 سجل بارناباس فارجا الهدف الوحيد للمجر، فيما أضاف بيريل إيمبولو الهدف الثالث لسويسرا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز